«Teníamos mucha confianza en nosotras, no dudamos en que seríamos campeonas»

Sara Hernández, jugadora profesional de balonmano playa y reciente campeona de Europa con España, ha hablado con IDEAL para contar en primera persona como ha sido alzarse con el trofeo europeo en tierra. La jugadora almeriense comenzó relatando como vivió la final, puntualizando que «antes de empezar el partido íbamos con la sensación de que queríamos ganarlo e íbamos a ganarlo. Pero es verdad que cuando empezó el primer set las cosas se nos complicaron un poquillo. Sorprendió bastante Noruega, nos quitaron ese primer set, pero en el segundo fuimos a por todas y nadie nos iba a quitar esa tanda de 'shoot out', era nuestra. Hubo una sensación de dudar un poquito, pero creo que todos sabíamos que es lo que iba a pasar y al final acabó pasando».

La almeriense reconoció que el grupo tenía un mentalidad muy positiva durante el partido, relatando que «confiábamos muchísimo y no hubo tantas dudas, sino más pensamiento de que era nuestro y que lo íbamos a conseguir». Es el primer título importante que ha logrado Sara Hernández, lo que le generó una felicidad inmensa. «Lo primero que sentí fue mucha alegría. Era algo que llevábamos persiguiendo bastantes años. Siempre hemos estado en el podio, pero siempre nos quedábamos a las puertas de entrar en la final. Este año todo ha ido bastante rodado, hemos tenido nuestras dificultades, pero cuando llegamos a la final quisimos ir a por todas, sabíamos que era nuestra oportunidad. Y cuando lo conseguimos fue brutal. No te puedo decir la sensación que tuve exactamente, pero solo sé que fue muy emocionante y lo volvería a repetir una y mil veces».

Sara apuntó que la clave del éxito del equipo femenino de balonmano playa es que son una 'piña'. «Tengo que destacar es que al final hemos sido equipo en todo momento. En las fases previas tuvimos unos problemillas e incluso perdimos dos partidos, de manera que no nos esperábamos. Pero en todo momento nos mantuvimos juntas, unidas, no hubo ninguna cara larga, nadie se vino abajo», aseguró la jugadora.

Clave del éxito

La internacional española puso en valor el buen ambiente que hay en el vestuario, confesando que «creo que lo que siempre nos hace llegar tan lejos es que somos un equipo, no somos solo una selección de jugadoras. Al final nos entendemos muchísimo, confiamos. Si una falla...aparece otra compañera y la levanta y ahí siempre hemos estado al pie de cañón».

La jugadora almeriense fue nombrada como la 'MVP' del torneo europeo, algo que ella nunca imaginaba, pillándole por sorpresa. «La verdad es que no me lo esperaba. Por así decirlo, suelo tener más... un trabajo en la sombra, más que ser tan protagonista. Y cuando vi la nominación, ni me lo creía. No sabía cómo había llegado mi nombre ahí. Pero es verdad que este año me he sentido muy bien a nivel de jugar. Todo el mundo me lo decía. Es verdad que a lo mejor a mí me cuesta verlo. Pero si tanta gente te lo dice, será por algo. Al final me he sentido con mucha confianza. He estado muy bien mentalmente y he ido a por todas. Y al final creo que es algo que me merecía y ha sido muy gratificante recibirlo».

Nuevas metas

La 'guerrera' tiene claro cual es el siguiente paso con España, confesando que «el año que viene tenemos el Mundial. Creo que tenemos la espinita clavada desde el año pasado. Y es otro título que queremos llevarnos. Así que eso es lo que yo tengo ahora mismo más en mente». Sara Hernández es consciente de ahora las 'guerreras' son una de las selecciones a batir, respondiendo que «sí. Al final siempre hemos estado en podio. Y todas las selecciones quieren enfrentarse a nosotras, ganarnos y llevarse esa satisfacción. Así que siempre estamos entre las favoritas. Y eso también sienta muy bien saberlo».

La jugadora de balonmano, cual ha sido el momento más complicado hasta llegar a ser campeona de Europa, recordando que «para mí lo más complicado ha sido al final cuando, por ejemplo, tú entras en la selección. No quiere decir que vayas a ser una de las personas fijas que va a ir a competir. Siempre hay unas concentraciones previas en las que se ven a diferentes jugadoras y al final se hace el equipo con lo mejor que hay o el modelo de juego que mejor encaje. Entonces, yo empecé en balonmano Playa en la selección, en 2017, pero yo no he ido convocada siempre a todos los campeonatos. Así que al lo más complicado es seguir ahí, esperando que llegue tu momento, seguir trabajando en mí, en poder mejorar todo lo que sea y que al final pueda dar lo máximo de mí para encajar dentro del equipo».

A titulo personal, Sara acaba de ganar el MVP como mejora jugadora de Europa en balonmano playa, pero no va a a bajar los brazos, siendo consciente de sus puntos débiles que tiene que mejorar. «A nivel personal, un poco mejorar, porque siempre se puede un poquito más y no vale conformarse. Mejorar en todos los aspectos, emocional, mental. Físico, porque considero que conformarte es muy fácil y la verdad que a mí no me gusta lo fácil, así que diría eso».

En cuanto al deporte del balonmano playa en España, la jugadora reconoció que está creciendo mucho en todo el territorio nacional, no solo en los lugares costeros, confesando que «pues la verdad es que ha sido ascendente. Porque cada vez hacen mejor la organización entre los torneos. Cada vez vienen muchos más equipos aquí a España porque les encanta cómo lo organizamos. Es un lujo poder jugar por aquí, por toda España. Vas en diferentes fines de semana a diferentes ciudades y aunque no sea algo de turismo, pero es algo que te da vida, sales de tu rutina. La verdad es que es muy bueno. Es cierto, que a nivel nacional ha crecido muchísimo el balonmano playa. Cada vez se conoce un poquito más, pero es verdad que todavía sabemos que eso es muy complicado. Aún así estamos contentos de cómo está creciendo. La visibilidad que se le está pudiendo dar, año tras año. Hay que reconocer que el balonmano playa, sobre todo la Selección española, está dando muchísimas medallas y mucho mérito a la Federación Española. Creo que eso se está viendo, es una realidad y me parece bastante bueno».

Nivel personal

La internacional española compagina su vida laboral con el deporte de élite, la deportista explicó como compagina su trabajo de fisioterapeuta y los entrenamientos, detallando que «esa es la parte complicada. Esa es la parte que hay que saber gestionar. Al final, desde siempre he sabido compaginar estudios con deporte, ahora trabajo con el balonmano. Son otras responsabilidades, otras prioridades, pero al final para hacer lo que nos gusta, hacemos lo que sea por ello. Es verdad que a nivel laboral, mis vacaciones tengo que dedicarlas a todos los torneos o a todos los europeos o campeonatos que haya. Entonces es un poco de lo que me privo. En definitiva es lo que me gusta y no puedo quejarme tampoco por ello», aseguró Sara.

A día de hoy, el deporte del balonmano playa no da para vivir exclusivamente de ello por lo que hay que compaginarlo con otra actividad como reconoció la propia jugadora, explicando que «si se pudiera vivir de este deporte, tampoco puedes estar toda la vida. Al final tenemos que tener nuestra salida, nuestra carrera, nuestros trabajos, porque no podemos vivir de ellos. Es verdad que el balonmano Playa es en temporada de verano, así que durante el invierno sería un poco complicado. Así que tienes que ganarte tu dinero para tu vivir con tu trabajo. No sé qué otras maneras tendrá la gente, pero normalmente tienes que tener ahí tu salida», aseguró la internacional española.

La ex jugadora del San Francisco de Asis Mijas relató que ha sido lo más duro de este camino hasta convertirse en campeona de Europa, reiterando que « lo más complicado ha sido al final cuando, por ejemplo, tú entras en la Selección española. No quiere decir que vayas a ser una de las personas fijas que va a ir a competir. Siempre hay unas concentraciones previas en las que se ven a diferentes jugadoras y al final se hace el equipo con lo mejor que hay o el modelo de juego que mejor encaje. Entonces, yo empecé en balonmano playa en la Selección nacional, en 2017, pero no he ido convocada siempre a todos los campeonatos. Así que al final lo más complicado es seguir ahí, esperando que llegue tu momento, seguir trabajando en mí, en poder mejorar todo lo que sea y que al final pueda dar lo máximo de mí para encajar dentro del equipo».

Sara Hernández lanzó algunos consejos a todos los jóvenes que están empezando en el balonmano playa, argumentando que «que sigan trabajando, que es la base de todo. No vale solo con que se te dé bien. Que tienes que ser tanto bueno como buena compañera. Es uno de los valores que tienes que aprender desde la base, desde que eres pequeño. El trabajo, el esfuerzo, seguir ahí, no rendirse, porque el momento llega. No sabes cuándo, pero llega cuando tiene que ser y cuando tú estás preparado. Es decir, que no hay que rendirse nunca, trabajar y no desanimarse».

Balonmano en Almería

A pesar de que Sara Hernández ha jugado en Míjas, esta temporada volverá a jugar en el Urci Almería, reconociendo que «estuve la temporada pasada jugando en Mijas, pero me he vuelto ya para casa y este año voy a jugar en Urci, en mi club de siempre. Vuelvo a casa y la verdad es que tengo muchas ganas, porque voy a jugar con mis amigas de toda la vida, así que muy contenta».

En cuanto a las posibilidades de jugar al balonmano playa en Almería y su crecimiento en la provincia, la profesional del balonmano, apuntó que «Almería está dando muchísimos jugadores y jugadoras que están apuntando maneras. De hecho, hace poco una chica que juega en Roquetas también fue campeona de Europa y del mundo hace dos semanas menos. Es verdad que pienso que podría crearse alguna infraestructura más de arena artificial donde se pueda organizar algo. Porque aunque tengamos kilómetros de playa, es verdad que podrían hacerse mejor las cosas. No te puedo decir mucho ahí porque pienso que playas como, por ejemplo, en Cádiz, que eso es espectacular jugar ahí. Aquí en Almería creo que todavía falta un poquito. Pero a mí me encantaría que se siguiesen haciendo cosas aquí, sobre todo para que demás familiares, amigos y todo eso puedan venir a disfrutarlo. Creo que para eso todavía queda un poquito».

Por último, Sara Hernández destacó cual ha sido la mayor lección que le ha dado el balonmano a lo largo de su trayectoria, reconociendo que «sino que tiene que convertirse en un equipo, porque si no hay equipo, no hay nada. No hay conexión, no hay confianza y por mucho que sea el mejor del mundo, si no confías en la del lado o la del lado no confía en ti, eso nunca va a ir bien».

