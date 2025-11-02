Concentración de talentos a edades muy tempranas en la Níjar Cup

Níjar volvió a convertirse en el epicentro del fútbol base nacional con el arranque de una nueva edición de la Níjar Súper Cup, el torneo ... más importante de la provincia de Almería en esta categoría y una de las citas deportivas más esperadas del calendario. La competición comenzó oficialmente el viernes con una espectacular gala inaugural celebrada en el campo de Santa Olalla, en Campohermoso, que reunió a cientos de personas y sirvió como preludio a tres días de fútbol, convivencia y valores.

El ambiente fue de auténtica fiesta. Familias, jugadores, entrenadores y vecinos de la comarca se dieron cita para vivir el inicio de un evento que reunió a más de 120 equipos y unos 2.000 jóvenes futbolistas procedentes de distintos puntos de España y Portugal. Los niños y niñas prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles disfrutaron de una ceremonia repleta de emoción, música y color, que volvió a poner de manifiesto el crecimiento de este torneo.

La Níjar Súper Cup 2025 contó con la participación de cerca de 40 clubes, entre ellos algunos de los más destacados del panorama nacional e internacional, como el Atlético, Benfica, Mallorca, Athletic, Betis, Sporting de Braga, Valencia o Villarreal. Junto a ellos, una amplia representación del fútbol almeriense con la UD Almería, el anfitrión Comarca de Níjar y conjuntos de toda la provincia como Carboneras, Benahadux, Vícar, Viator, Adra, Cuevas, Los Molinos, Poli Ejido, Pavía o Ciudad de Roquetas.

El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, quien destacó la importancia del evento tanto en el ámbito deportivo como social. «Lo que le da sentido a este torneo no son sólo los nombres de los grandes clubes, sino los valores que encarna, deportividad, respeto, trabajo en equipo e inclusión; valores que queremos que inspiren a nuestros jóvenes y que sean la base del Níjar que estamos construyendo entre todos».

Uno de los momentos más esperados fue la participación del exfutbolista internacional David Villa, que ejerció como invitado especial del evento. Su presencia causó una gran expectación entre los jóvenes futbolistas, muchos de los cuales tuvieron la oportunidad de saludar al mítico delantero asturiano. Villa dirigió unas palabras de ánimo a los participantes, animándolos a disfrutar del torneo y a vivir el fútbol con pasión.

La gala, presentada con un cuidado montaje audiovisual y una puesta en escena espectacular, contó también con la actuación en directo del artista 'Elama', que aportó el toque musical a una noche cargada de emoción. Antes se disputó un partido inclusivo entre Comarca de Níjar Activa y Almería Genuine, un encuentro que volvió a poner en valor el compromiso del torneo con la diversidad y la inclusión en el deporte.

El campeonato concluyó en las instalaciones deportivas de la Villa de Níjar, Campohermoso y San Isidro, con una agenda intensa de partidos que llenó de vida los campos nijareños. Durante estos días, el municipio acogió a cientos de familias, técnicos y acompañantes que, además de disfrutar del fútbol, conocieron el entorno natural, la gastronomía y la hospitalidad de la comarca.

Organizada por Servicial Sur, en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar, la Níjar Súper Cup se ha consolidado como una experiencia completa que combina competición, convivencia y valores educativos, y que cada año deja imágenes imborrables de compañerismo y deportividad.

En esta edición, que es la más numerosa e inclusiva de su historia, se superan todas las expectativas. Con cerca de 2.000 niños soñando con emular a sus ídolos y defendiendo los colores de sus equipos con orgullo, el espíritu de la Níjar Súper Cup vuelve a brillar con fuerza. Y entre los pequeños talentos quién sabe si no se esconden los futuros Yamal, Pedri o Nico Williams del fútbol español.