Voleibol El club de la ilusión se pone en marcha La plantilla blanquiverde toma contacto con la pista, pero sólo para realizar estiramientos; el balón aparecerá a partir del lunes. / FOTO-DEPORTE / CVA El nuevo Unicaja se cita en el Moisés Ruiz para empezar a entrenar, con la Supercopa en la mirada | El staff médico y el preparador físico realizan las mediciones generales y varias pruebas físicas a los integrantes de la plantilla, recibidos por el presidente Sedeño JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 31 agosto 2018, 00:26

Con la mirada puesta en borrar los malos recuerdos -por la falta de títulos- de las dos últimas temporadas, el Pabellón Moisés Ruiz fue ayer día de reencuentros en el que no hizo ninguna falta realizar presentaciones, ya que los integrantes del nuevo Unicaja se conocen muy bien, incluso aunque no hayan coincidido en épocas anteriores en el club -han compartido equipo y hasta selección, por lo que se conocen perfectamente-. Ello propició que desde el minuto uno del proyecto blanquiverde que pretende reconquistar los títulos haya un ambiente de camaradería y compañerismo, cargado de complicidad y con dosis de ilusión, mucha ilusión por recuperar los cetros, de la que se contagia. La pretemporada dio comienzo y sus primeras horas van a ser dedicadas exclusivamente al conocimiento profundo del estado físico desde el que se parte para pasar ya desde el próximo lunes a compaginar la carga con el balón. El plan está milimétricamente diseñado y conduce hacia la Supercopa de España, que se jugará el próximo 6 de octubre, con los ahorradores enfrentándose al CV Teruel, 'dueño' de los todos los títulos nacionales disputados la pasada temporada -Supercopa, Copa del Rey y Superliga-.

Doctor, fisioterapeuta y preparador físico, con el técnico tomando literalmente nota de todo junto al estadístico, llevaron la voz cantante de lo que Enrique de Haro definió como «punto de encuentro» de todos los que van a compartir el peso de la responsabilidad de vestir los colores ahorradores. «Ellos vienen trabajando de forma individual desde hace semanas, es decir, que no arrancan de cero; es el punto de encuentro y además la valoración física y médica de los jugadores». El sabio de la preparación física del voleibol español, el más veterano de Unicaja, no faltó a su cita. «Se ha convertido en una tradición para mí; yo contento y feliz, me considero una persona del club y sé que siempre por estas fechas tengo una cita aquí con Unicaja».

No hay que olvidar que el granadino es la persona más laureada del voleibol español, ya que al extenso número de títulos conquistados con Unicaja Almería se une el título de campeón de Europa con la selección española absoluta, conquistado el 16 de septiembre de 2007 en Moscú, superando a Rusia.

Primeros pasos

En ese sentido, «el primer análisis que se hace es en función del calendario, y es verdad que hay un inicio fuerte con rivales fuertes». Por lo tanto, «ese hecho de preparar para la Supercopa también va a valer para que los primeros partidos se mantenga ese nivel». De Haro recordó que «la mejor forma de preparar en un grupo en el que está todo por demostrar es lograr que partido a partido se consiga el máximo rendimiento», en lo que tendrá un papel directo Manolo Berenguel en la pista y en el gimnasio. «Ha querido coger esa responsabilidad y ese protagonismo; no es solo su caso, hay muchos que lo están en el día a día en el trabajo físico, y nosotros tenemos buena relación, pero la laboral hay que demostrarla ahora».

Ya se tomaron todas las medidas a la plantilla íntegra del nuevo Unicaja, ante la presencia del presidente Ramón Sedeño, que les dio la bienvenida, en lo que será la base para establecer la evolución individual de cada uno. Desde ese punto de partida, Jorge Soriano, el fisioterapeuta del club, realizará un seguimiento minucioso. «Este primer día consiste en la toma de contacto con los jugadores y se divide en tres estaciones, con el preparador físico con unas pruebas, el doctor con otras y yo con las mías, y se logra poner las bases para una buena pretemporada; normalmente después de un tiempo establecido se repiten para ver la evolución desde su vuelta del verano hasta ya pasada la carga de la pretemporada».

En sus manos está que esa reincorporación gradual pero a su vez rápida de todos los jugadores al alto nivel se realice con garantías y de manera preventiva de cara a las posibles lesiones. «Sobre todo ahora al principio hay mucha carga física y también mucha carga en la pista, y se sabe que en pretemporada hay sobrecargas musculares, no hay tantas lesiones traumáticas, por así decirlo, pero sí molestias típicas de comienzo de trabajo». En su doble función asumida de también ser un tanto el psicólogo del grupo, percibió la ilusión. «Los veo con muchas ganas, como estamos todos los del cuerpo técnico; es mi tercer año, siempre he venido con muchas ganas, pero esta vez con una mayor ilusión si cabe».

Buen ambiente

Fue testigo del buen ambiente inicial del nuevo grupo. «Entre ellos mismos han estado con las bromas de ver quién viene mejor y quién viene peor, yo los he visto en verano, vienen al gimnasio y se cuidan, y Enrique ya les mandó trabajo hace un mes y medio; todos lo han cumplido y además han llegado tres desde la selección absoluta». Por lo tanto, el nivel es el óptimo para el inicio, en parámetros físicos y anímicos, y toca trabajar. «Con el míster de aquí de Almería, que fue mi entrenador y ha sido compañero, se ha hecho un equipo con muchas garantías, pero hay que trabajar muy duro para ver lo que pasa; la primera fecha es el día 6, pero después nos queda toda la temporada, la Copa del Rey y, si Dios quiere, los playoffs».