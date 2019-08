Vela El Club de Mar Almería triunfa en la Semana Náutica de Melilla en todas las categorías Los regatistas almerienses, junto al cuadro técnico capitaneado por Diego Pérez. / CLUB DE MAR J. N. Almería Jueves, 15 agosto 2019, 00:21

Finalizó la Semana Náutica de Melilla para las clases Optimist y Láser con gran éxito para los regatistas del Club de Mar Almería. Después de tres días de viento fuerte, el equipo luchó hasta el final, consiguiendo subir al pódium en ambas clases.

En Optimist sub 13 victoria incontestable de David Sánchez-Fortun García, tanto en la clasificación general como en la masculina. Elena Durbán y Susana Mayor consiguieron la cuarta y quinta plaza femenina, respectivamente. En clase Optimist sub 16, Juan José Fernández consiguió la victoria en categoría masculina y el segundo puesto en la clasificación general.

En Optimist sub 11 femenino, Julia Cantón Milán finalizó en tercera posición y Juan José Vicente terminó en tercera posición en clase Láser Radial. Desde la entidad almeriense se quiso dar «la enhorabuena a todo el equipo» y se animó a los jóvenes regatistas a «seguir mejorando para la próxima temporada». Del resto de categorías, destacar en Láser 4.7 que no hubo cambios en la última jornada, en la que se celebraron dos mangas, lo que permitió a los primeros de la flota confirmar sus puestos. Así, el murciano Manu García, del CN Mar Menor, firmó dos nuevos primeros que lo coronan como el mejor de la clase. La segunda posición fue para Rodrigo Sánchez, del CNM Benalmádena, mientras que Gonzalo Orense, del RC El Candado, con un fuera de línea en la primera manga del día, se ha mantuvo tercero.

En la clase Techno sub 13 el campeón fue Francisco Soler, del RCM Melilla, seguido por el canario Jorge Pardo de Bolebún, del CN Sevilla, y Javier Pastor, también del CN Sevilla. El título de la categoría sub 15 fue más disputado y finalmente no se han produjeron cambios. El empate técnico con el que se llegó a esta última jornada con Antonio Cueto, del CN Sevilla, y Azul Sánchez, del RCM Melilla, empatado a puntos, se ha resolvió a favor del sevillano que logró dos primeros, mientras que la melillense fue segunda en ambas mangas.