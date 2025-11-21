El 'clásico' más reciente como la mejor medicina para Unicaja Costa de Almería

La primera temporada de Melilla en la Superliga fue la del triplete de los ahorradores. Era la 2015/2016. Diez campañas ya tiene cumplidas el ... club norteafricano en la máxima categoría y la actual está siendo la undécima. Desde la 2020/2021… hay pelea cuerpo a cuerpo con Unicaja Costa de Almería hasta el extremo de haber disputado tres finales entre ambos. Una en cada competición nacional, los blanquiverdes ganaron la Superliga, mientras los azules lograron hacerse con Copa del Rey y la Supercopa. Ésta es la historia y demuestra que, por méritos propios, un partido que mida a los dos es todo un 'clásico' del voleibol español. Hoy sábado se verán las caras en el Javier Imbroda, siendo una victoria almeriense allí la mejor medicina para los de Pablo Ruiz.

Oportuna o inoportuna, así se puede valorar la complicada visita que toca afrontar para los de Pablo Ruiz. Inoportuna justo porque se trata de un rival de gran entidad y hay necesidad de ganar. Precisamente por lo mismo el equipo ahorrador la considera oportuna. Se sabe que se puede ganar a cualquiera y vencer a los de Salim Abdelkader en campo melillense supondría un espaldarazo anímico. Se prefiere la lectura positiva a la negativa porque, además, hay razones para ello. Se han recuperado varios lesionados, así que el equipo viaja más completo. A eso se suma que en las tres derrotas acumuladas se cumple el mismo patrón. En todas como mínimo se podría haber sumado. El cuarto set de los tres partidos se ha escurrido de las manos de los blanquiverdes.

Mucho 3-1

El 3-1 en contra las tres veces ha podido ser 3-2, lo que habría supuesto tres puntos más o incluso 2-3 a favor y la cuenta de Unicaja Costa de Almería sería de seis puntos más. Es el matiz del 28-26 en Soria, del 25-23 de San Roque y, sobre todo, de los 28-30 y 26-28 del Moisés Ruiz ante Cisneros La Laguna, tanteos del tercer y del cuarto sets. Sin llegar a jugar cómodos, estando lejos de ser el mejor Unicaja Costa de Almería, se ha rozado llevar ahora mismo entre 6 y 9 puntos en la clasificación. Es evidente que la situación sería muy diferente a la que plantean los 3 que se han sumado. Por eso, conociendo el potencial de la plantilla ahorradora y que puede jugar a un nivel muy elevado, se ha optado por mirar adelante y sacar resultados desde ya.

Delante. este sábado (19.30 horas, con el arbitraje de Fernando Cerrato, de Murcia, y Javier Prieto, de Madrid), hay un candidato más a todo. Melilla posiblemente tenga la plantilla más corta de la Superliga Maculina, pero sencillamente porque no ha añadido 'relleno'. De sus jugadores, doce inscritos, hasta ahora han participado diez. De hecho, en las tres primeras jornadas de la fase regular el acta recoge a esos diez, con minutos para todos y reparto de protagonismo en receptores. Sin embargo, el fin de semana pasado, en Valencia, ya sí tuvo a los doce entre banquillo y pista. Hasta ahora el 'equipo tipo' se ha visto muy definido. Los 'indiscutibles' son varios, y se puede comenzar por los centrales, el exahorrador Dani Macarro y Víctor Méndez.

Ambos son más que conocidos, incluso el primero habiendo vestido el color blanquiverde para levantar una Copa del Rey. De los mejores de la Superliga, tienen al lado a otro jugador consolidado como Aurelio Rodríguez, de Textil a Lugo, donde ha desarrollado el grueso de su carrera, y ahora en Melilla. Espera su turno tras ellos el joven de 22 años Abdelhafid Mohamer Arifi. Colocando está el argentino Federico Arquez, un fichaje de esta temporada, en la que también llega, pero en su caso vuelve, Héctor García Borrás para esa posición. Los receptores han venido siendo el también argentino Lucas Malaber junto al norteamericano Thim Keoni, con minutos e incluso algún set de inicio para el joven Zeus París.

Mucha lucha

El pasado sábado apareció en acta por primera vez, sin minutos en pista, el brasileño Arthur Nath. Obviamente es una posición en la que habrá mucha lucha por la titularidad y deja muy clara la profunda renovación de un Melilla que mantiene, eso sí, a su referente. Es el capitán, Fede Martina. El opuesto argentino acumula ya seis temporadas en el club norteafricano, arrojando siempre un rendimiento extraordinario. La pieza que complete este equipo garantías es Dani Ruiz, el líbero internacional que repite en la ciudad autónoma, una pieza angular desde la que se construye el buen juego de los de Abdelkader. Cinco puntos acumulan, dos victorias y dos derrotas, pero con calendario complicado.

Cabe poner por delante que los dos perdidos han sido en casa. Querrán hacer valer lo de 'a la tercera va la vencida' ante Unicaja Costa de Almería. Eso sí, en el análisis es obligado matizar que en la jornada 2 recibieron a CV Guaguas para un 0-3, que, en todo caso, fue peleado, y que en la jornada 3 el visitante fue Conectabalear CV Manacor, con un marcador de 1-3. Los tres primeros sets se fueron por encima del 25 (25-27, 29-31 y 26-24) en una dura batalla que resolvió el cuadro manacorí en el cuarto por 19-25. En cuanto a las victorias, la primera fue en la jornada 1 por 1-3 en Benidorm y la segunda es además su último resultado, el pasado sábado igualando por dos veces a Conqueridor.

El 15-25 para forzar el tie-break y el 13-15 para lograr la victoria en Valencia llevan a Melilla lanzado hacia su primera victoria en casa. Thim Keoni inició el partido de receptor, dejó su sitio a París y apareció como opuesto en el cuarto y el quinto. Fue el movimiento del técnico melillense, acertado, para conseguir la victoria. Pablo Ruiz ya advirtió en la previa sobre el gen de lucha que tiene Melilla desde siempre, así como del uso del doble cambio como un arma muy importante.

Hay que asumir que toca 'cuerpo a cuerpo' para sacar algo positivo del Javier Imbroda, y con esa mentalidad se ha viajado este viernes a primera hora. Dentro de la maleta, confianza en las propias posibilidades y ganas de pelear un triunfo importante para empezar a ser el equipo blanquiverde que se espera sea.