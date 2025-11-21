Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un Unicaja Costa de Almería con más integrantes quiere curarse en Melilla. Francis Cazorla
Voleibol

El 'clásico' más reciente como la mejor medicina para Unicaja Costa de Almería

El equipo blanquiverde visita en la quinta jornada de la Superliga Masculina a uno de sus 'rivales íntimos' de los últimos años, un CV Melilla que se ha renovado profundamente y que vuelve a ser un 'candidato a todo' en la competición

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:01

La primera temporada de Melilla en la Superliga fue la del triplete de los ahorradores. Era la 2015/2016. Diez campañas ya tiene cumplidas el ... club norteafricano en la máxima categoría y la actual está siendo la undécima. Desde la 2020/2021… hay pelea cuerpo a cuerpo con Unicaja Costa de Almería hasta el extremo de haber disputado tres finales entre ambos. Una en cada competición nacional, los blanquiverdes ganaron la Superliga, mientras los azules lograron hacerse con Copa del Rey y la Supercopa. Ésta es la historia y demuestra que, por méritos propios, un partido que mida a los dos es todo un 'clásico' del voleibol español. Hoy sábado se verán las caras en el Javier Imbroda, siendo una victoria almeriense allí la mejor medicina para los de Pablo Ruiz.

