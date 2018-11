Rugby URA Clan pone a Almería en primera fila acompañando a 'Los Leones' Componentes de URA Clan sostienen las banderas en el partido internacional entre España y Namibia. / URA La modélica sección de rugby inclusivo del club cruzado es invitada a acudir a Madrid para salir con la selección española antes del inicio de su partido ante Namibia R. I. ALMERÍA Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:55

La emoción generalizada del momento en el que sonaron las notas del himno de España, mientras que los jugadores de URA Clan eran protagonistas en el centro del campo, se desbordó en forma de lágrimas. Todos los integrantes de la expedición almeriense disfrutaron de una recompensa a todo su trabajo en pos de una sociedad mejor, ofrecida por la Federación Española de Rugby tras haber sido invitados a un cuadrangular que se disputó el domingo. De nuevo se ha logrado «poner a Almería donde se merece, a través de la mejor imagen que puede ofrecer, que no es otra que la de una tierra de inclusión e ilusión». Miguel Palanca, presidente de Unión Rugby Almería y de la Fundación URA Clan, fue de los más afectados por el aluvión de sentimiento «en unos minutos mágicos».

Para el mandatario unionista «no hay mayor recompensa que la cara con la que salieron nuestros chicos, no hay mayor satisfacción que su felicidad y no hay mayor logro que el que se sientan realizados, como ciudadanos plenos en una sociedad de la que forman parte de manera activa». Palanca recordó, con argumentos en la mano, que «se va a más», que «se está en el camino correcto» y que «no se puede parar un empuje tan grande como el que tiene el proyecto de URA, que no para de ser reconocido en el panorama nacional y que se va tomando como ejemplo en cada vez más lugares del país». Los Leones dieron todo su cariño a los chicos del clan almeriense no solo durante el acto de salida al terreno de juego, sino después de un partido que vencieron a Namibia.

Fotos y confidencias, abrazos y choque de manos, la selección se volcó con los jugadores del equipo inclusivo que ha puesto a Almería de modo merecido en el mapa nacional de la inclusión. «El hecho de sostener la bandera de España mientras que sonaba el himno es algo muy simbólico de la enorme repercusión que estamos teniendo con nuestra apuesta, esta vez en el marco de un partido internacional, y nos da una gran alegría que cada vez se sumen más equipos hacia el fin de una sociedad normalizada; nos hemos emocionado mucho de escuchar el himno nacional con nuestros jugadores de URA Clan en primer plano, además ofrecido por Teledeporte para que nadie se lo perdiera». Fue, a su juicio, «todo un ejemplo el que estamos dando en Almería».

Un partido de la selección

Miguel Palanca, en una de sus máximas, invitó a «otros deportes a sumarse a una labor de la que todos salimos beneficiados», y advirtió sobre que «por ahora esta participación es un consuelo a no haber podido aceptar por el momento la organización de un partido internacional, pero el club se está preparando para ser el anfitrión de la selección española y que el Municipal de Rugby Juan Rojas sí que finalmente sea sede, no una vez sino todas las que sean, de un equipazo como es España, del que todos nos sentimos orgullosos». En ese sentido, la Federación ya había puesto sobre la mesa la posibilidad, que está en estudio, y 'ha regalado' «un reconocimiento con este gesto del sábado que supone todo un aliciente para seguir trabajando en la misma línea».

URA Clan además se vistió de corto el domingo, durante el desarrollo de varios partidos ante secciones similares de otros clubes. En ese sentido, el Hidalgos, la sección inclusiva del Quijote Rugby Club de Toledo, organizó el II Encuentro de Rugby Inclusivo 'Spirit of Mixed Ability Rugby' al que invitó a URA Clan. Con ellos jugaron Hernani y El Salvador con formato de cuadrangular en el que no hubo ni ganadores ni perdedores, sino campeones sobre el césped del Municipal Ceferino Toribio de Yuncos, en la provincia de Toledo. Los jugadores almerienses, ya expertos en este tipo de eventos tras debutar hace meses en los actos paralelos de la Copa del Rey que se disputó en Valencia y organizar su propio Festival hace escasas fechas, disfrutaron e hicieron disfrutar.

Cabe destacar además que unas semanas atrás se produjo la segunda misión de la Federación Española de Rugby dentro del proyecto MIXAR, teniendo como a uno de sus representantes al director de URA Clan y vicepresidente de la Fundación URA Clan, José María Pertíñez. Estuvieron en Cork, en Irlanda del Norte, que será la futura sede del próximo Mundial de Rugby Inclusivo en el año 2020, tras haber pasado por Vitoria-Gasteiz en 2017, donde fue invitado por primera vez Unión Rugby Almería, y por Bradford en 2015. Se llevaron a cabo las reuniones de desarrollo del proyecto, con la intención de seguir con el aumento de la presencia del rugby incluso en toda Europa. De hecho, cuenta con financiación de la Unión Europea y el apoyo de distintas federaciones del viejo continente y varias universidades. Se fijó la próxima cita en Bélgica para el mes próximo y se aprovechó, como no, para entrenar y jugar.