Judo Cerca de 140 inscritos para un nuevo Campus de Judo Ciudad de Almería Juanjo Segura y León Granda en la presentación de la destacada cita. / PRESSSPORT La novena edición de este evento, organizado por la EDM Alianza KSV, se celebrará entre el 26 y el 29 de agosto en el Pabellón Antonio Rivera JAVIER NAVARRO Almería Viernes, 2 agosto 2019, 00:22

La sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos acogió ayer la presentación del IX Campus de Judo Ciudad de Almería, acudiendo al acto Juanjo Segura, concejal de Deportes del Ayuntamiento de la capital, y León Granda, presidente de la Escuela Deportiva Municipal (EDM) Alianza KSV, organizador de este evento.

Segura inició su intervención indicando que «desde el Patronato Municipal de Deportes felicitamos a León Granda, porque es el auténtico artífice y protagonista de que esta actividad se venga desarrollando y ya esté consolidada en el panorama deportivo de Almería y siempre va a contar con el apoyo del PMD».

Además, el edil mencionó que «entendemos que si ya estamos presentando esta novena edición, es debido al éxito», afirmando que «recientemente he hablado con León y me ha dicho que están en torno a 140 participantes, que no sólo vienen de Almería, sino también de Andalucía y el resto de España».

Cita consolidada

En este sentido, el representante del consistorio señaló que se «está dando a entender lo positivo y lo que se da a conocer este campus entre todos los amantes al yudo», esperando que «esta nueva edición sea un rotundo éxito y, por lo tanto, nos ponemos a disposición de Alianza KSV y de León para colaborar y ayudar en todo lo que podamos».

Sabiendo todos los detalles anteriores, Segura declaró que «estas pruebas tienen que seguir afianzándose y celebrándose en nuestra ciudad porque, como hemos comentado antes, el número de participantes va creciendo y esto es gracias a la labor que viene desarrollando León al frente de esta iniciativa».

Por su parte, Granda agradeció «al Ayuntamiento de Almería y al PMD por todo su apoyo y ayuda, que como escuela municipal que somos, nos conceden y aportan», destacando el hecho de «que sean nueve años consecutivos haciendo este evento, dice que funciona, que tiene mucho éxito y que el mundo del judo nacional espera con ilusión siempre la última semana de agosto».

El miembro de Alianza KSV informó que «este 'stage' consta de tres días de seis entrenamientos, de dos horas cada uno, dirigidos por Óscar Peñas», quien «una vez más nos acompañará y estará con nosotros en la dirección técnica y deportiva», añadiendo que «llevamos 140 inscritos, chicos y chicas de media de edad cadete, aunque hay judocas júniors, séniors e incluso infantiles».

«Pretemporada exprés»

Tal y como puede verse, hay una alta demanda ya que «es un evento que viene muy bien en el calendario andaluz y nacional, porque muchos clubes de España lo toman como una pretemporada exprés, con mucho volumen de trabajo pero en un tiempo reducido de tres días».

Igualmente, «el paraje, el clima, la Feria aunque este es un año en el que no coincide con Feria... todo lo que envuelve a Almería, hace, unido al judo de muchísimo nivel que vamos a practicar en esos últimos días de agosto, que la gente esté deseando venir y entrenar».

Será entre el lunes 26 y el jueves 29, teniendo lugar las actividades en el Pabellón Antonio Rivera con sesiones matinales y vespertinas, respectivamente de 10 a 12 horas y desde las 18 hasta las 20 horas. Hay que recordar que Óscar Peñas participó en los tres Juegos Olímpicos de la década pasada, ganando un Diploma en Atenas 2004, así como logró una medalla de oro y dos de bronce en Campeonatos de Europa.