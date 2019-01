Voleibol Casimiro encuentra para Unicaja Almería el refuerzo en la derrota Antonio Casimiro, en funciones de recepción en un partido. / MOISÉS MARTÍNEZ El líbero 'normaliza' haber perdido en Teruel, que «está a un nivel muy alto», lo que recuerda que «nadie es invencible» y lo usará para «trabajar más duro, corregir errores y dejarse la piel en la Copa» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Jueves, 17 enero 2019, 00:21

Jugar o no jugar no supone sentir más o menos una derrota, una sensación que en Superliga nadie de la plantilla ahorradora había tenido hasta el momento, porque contaba por triunfos todos los partidos disputados hasta ahora en la fase regular del torneo liguero. El pasado domingo en Los Planos de Teruel no tuvo el día, simplemente eso, y el coste son tres puntos para estar igualados en la cumbre de la tabla clasificatoria del campeonato. Esa es la lectura de un joven jugador como Antonio Casimiro Artés que sabe medir las situaciones y que lanza un mensaje rotundo. «El perder por primera vez esta temporada lo único que refleja es que Teruel está a un nivel muy alto y ante todo que nosotros no somos invencibles». Antonio Casimiro 'Artés' reconoció que manda el instante. «El equipo hasta ahora había competido muy bien, pero sabíamos que este primer bache de la temporada tenía que llegar sí o sí porque se compone de momentos buenos, malos y regulares, así que creo que no hay que darle mayor relevancia».

Lo que no se puede es dejarlo caer en saco roto, claro, y por ello el líbero dijo ser de la opinión de que la primera derrota sirva para «pensar que ha sido un partido malo, que hay que aprender de los errores y que sea solo una crítica constructiva hacia nosotros mismos», explicó, ya que «en Los Planos no supimos competir y eso, al fin y al cabo, le puede pasar a cualquier equipo y al mejor jugador del mundo, hay días y días, y nosotros no supimos competir ni en equipo ni de forma individual a la vez que ellos se mostraron muy fuertes», añadió el jugador blanquiverde. 'Casi' lo tiene claro al revisar el partido porque «no supimos hacer ni lo fácil ni nuestro juego tampoco», finalizó.

Sacar utilidad

Dicho todo ello, está muy claro que hay que sacarle mayor utilidad que a cualquier victoria antes sumada. «Esta derrota previa a la Copa del Rey va a hacer que nos reforcemos aun más, que trabajemos más duro y que sepamos corregir nuestros errores, y saber que el sabio no tropieza dos veces con la misma piedra, lo que nosotros tenemos que procurar». El almeriense señaló que «se puede ganar o perder», pero «siempre competir a buen nivel y siendo fieles al propio juego, con el nivel que demostramos en cada entrenamiento y en cada partido, y que no supimos demostrar el otro día». Una nueva ocasión se avecina este sábado ante Manacor, que «está consolidado, tiene experiencia y juega distinto a antes tras fichar al nuevo colocador».

Con todo el respeto hacia el rival, lo más importante para los ahorradores es por fin regresar a casa tras un mes. «Hay muchas ganas de reencuentro con la afición, con nuestra pista, con nuestro pabellón; es muy diferente cuando se juega fuera a cuando se juega en casa». Además, a la grada se ofrecerá lo que dijo tener claro que será «un partido bonito» ante un buen equipo. «Manacor se ha reforzado fichando a un muy buen colocador y el equipo juega bien; ya lo hizo cuando fuimos allí, que nos puso las cosas muy complicadas, y es un equipo que le ha dado 'sustitos' a más de uno esta temporada y que está jugando a un muy buen nivel estos últimos partidos, así que yo creo que va a ser precioso de ver».

Es por ello que afirmó sentirse con deseos de motivar a la afición para que acuda y esté con el ellos. «Básicamente le digo que el equipo tiene ganas de ganar y hambre de victorias, así que si hay algún mensaje para la afición es el de que la necesitamos más que nunca de cara a la Copa y que estén con nosotros, porque lo que ha pasado en Teruel es una cosa totalmente normal que le puede pasar a cualquiera y no va a hacer otra cosa que reforzarnos». Con esas palabras dejó claro que «es muy complicado no pensar ya en el Torneo del KO, ya que son tres semanas las que quedan y al fin y al cabo nosotros jugamos para los títulos, entonces teniéndola tan cerca y más después de haber pedido, tenemos ganas de demostrar quiénes somos, por qué optamos al título y de jugar a buen nivel».

El título

Aplicó Casimiro el refranero o la costumbre que siempre se hace ley. «A la tercera sí estoy totalmente convencido de que puede ser la vencida, y sobre todo por el club y el equipo, que ya se merece un título después de tres temporadas, así que vamos a pelear a muerte por ello». No elige rival en semifinales. «Son dos equipos bastante fuertes Melilla y UBE L'Illa Grau, que están demostrando esta temporada que quieren estar lo más arriba en la clasificación, que uno juega en casa y que el otro tiene un muy buen equipo, y por tanto no tengo preferencia por ninguno, pero sea el que sea, será un partido duro». Con ambos se juega antes, lo que dijo que «parece totalmente positivo, porque competir contra los que te va a tocar sí o sí es una manera de medir el nivel tanto de uno como de otro, y así ajustar cosas tácticas de cara al cruce».

En cuanto a Antonio Casimiro 'Artés' como jugador individual, ha demostrado que en su caso más que nadie es algo que lleva indisolublemente ligado a la persona. «En lo personal me siento muy bien, genial en el equipo y genial conmigo mismo en lo deportivo, pero repito que en lo personal también». Eso sí, se mostró ambicioso cara al futuro. «Me gustaría tener más minutos, pero ahora viene una segunda vuelta llena de sorpresas, de partidos que serán complicados, dentro y fuera, y tengo que demostrar al míster que estoy para jugar y que puede confiar en mí».