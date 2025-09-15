Cantoria marcha sobre ruedas

IDEAL Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:11 Compartir

En Cantoria, el deporte se convierte en una forma de descubrir territorio, de compartir experiencias y de impulsar la vida social y económica de un pueblo que no deja de mirar al futuro. El próximo 20 de septiembre, la localidad acogerá la primera edición de la Cantoria Bike Xperience, un reto de bicicleta de montaña que ya suma 150 inscritos y que nace con vocación de convertirse en una cita de referencia en el Valle del Almanzora.

Más allá de sus 40 kilómetros de recorrido y un desnivel de 1.000 metros que pondrán a prueba a los participantes, esta prueba simboliza la capacidad de un municipio para unir deporte, naturaleza y turismo bajo un mismo paraguas. La salida se realizará desde Cantoria en dirección a Almanzora por la vía verde, en un arranque controlado que pronto dará paso a la competición oficial.

La alcaldesa, Puri Sánchez, ha subrayado la importancia de este evento, no sólo por su impacto deportivo, sino por lo que supone para la proyección turística y la dinamización local. El apoyo del Ayuntamiento de Cantoria, junto al del club organizador Cantoria Bike y un amplio tejido de empresas y entidades, refuerza la idea de que este tipo de iniciativas son motor de comunidad.

La Cantoria Bike Xperience está abierta a ciclistas federados y no federados y mantiene inscripciones abiertas hasta el 16 de septiembre. Una oportunidad única para pedalear entre paisajes, historia y el espíritu acogedor de un pueblo que convierte cada reto en una experiencia compartida.

