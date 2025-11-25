Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur sigue firme en el liderato. @Pedrofototop
Balonmano

Cantera Sur y Urci Almería firman un fin de semana positivo, no así para Agrinova

El líder masculino mantiene su autoridad y Urci consolida su posición en la zona alta, en una jornada en la que Agrinova Roquetas volvió a quedarse sin premio pese a su reacción final

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:03

La jornada balonmanística dejó dos partidos de gran peso para los equipos almerienses en competiciones nacionales. En la Primera División Masculina, el Cantera Sur El ... Ejido afianzó su liderato en el Grupo F de la categoría al imponerse por 31-26 a Helvetia Montequinto, en el Pabellón de Deportes Las Norias, en un encuentro intenso desde el inicio y marcado por el intercambio constante de goles en la primera mitad.

