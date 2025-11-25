Cantera Sur y Urci Almería firman un fin de semana positivo, no así para Agrinova

La jornada balonmanística dejó dos partidos de gran peso para los equipos almerienses en competiciones nacionales. En la Primera División Masculina, el Cantera Sur El ... Ejido afianzó su liderato en el Grupo F de la categoría al imponerse por 31-26 a Helvetia Montequinto, en el Pabellón de Deportes Las Norias, en un encuentro intenso desde el inicio y marcado por el intercambio constante de goles en la primera mitad.

José Antonio Bravo destacó como referencia ofensiva ejidense, acompañado por Martín Pacheco y Antonio Romera, mientras que las intervenciones de Álvaro De Amo y, en la segunda parte, de Miguel Bravo fueron determinantes para sostener la ventaja en el marcador de Las Norias. La defensa del conjunto almeriense creció con el paso de los minutos y permitió a Cantera Sur cerrar una victoria sólida que mantiene su dinámica positiva en el liderato del grupo.

En la División de Honor Plata Femenina, el derbi provincial entre el CD Urci Almería y Agrinova Almería Activa Roquetas terminó con triunfo local por 28-24 en el Pabellón de la Juventud Antonio Rivera. Urci marcó diferencias en la primera parte gracias a un ataque fluido y a los errores que castigaron al equipo roquetero, llegando al descanso con un claro 18-10. En la segunda mitad, Agrinova reaccionó con los goles de Laura Vicente, pero la respuesta de Sara Hernández y la gestión final del choque permitieron a Urci asegurar una victoria que le mantiene en la zona alta de la clasificación, mientras Agrinova Almería Activa Roquetas sigue en una situación comprometida en la tabla de clasificación.

El balance del fin de semana deja sensaciones contrapuestas para el balonmano almeriense: Cantera Sur y Urci Almería mantienen su solidez competitiva con triunfos importantes, mientras que Agrinova Almería Activa Roquetas vuelve a quedarse sin recompensa pese a su esfuerzo por acercarse en el tramo final del partido,