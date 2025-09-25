Cantera Sur afronta la primera salida tras el 'incentivo' del triunfo de la primera jornada

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

El Cantera Sur de El Ejido afronta hoy sábado su primera salida de la temporada en Primera División Nacional con la confianza reforzada después de un estreno positivo. El equipo almeriense visita a las 16:30 horas al SMD Balonmano Quijote Herencia en Ciudad Real, un escenario donde buscará dar continuidad a la buena dinámica con la que abrió el campeonato liguero, la pasada semana, con partido en casa.

Los azulinos debutaron en Las Norias con una victoria sólida frente al Balonmano Pozuelo (29-24), en un encuentro en el que dejaron sensaciones de firmeza en defensa y constancia en el ritmo ofensivo. Ese triunfo les permite encarar esta segunda jornada con el respaldo de los resultados y con la ambición que los sitúa entre los favoritos al ascenso. El bloque ejidense se ha consolidado con el paso de las temporadas y el objetivo está claro, ahora se persigue dar el salto de categoría.

El rival de turno, por su parte, llega a la cita en proceso de adaptación. Recién ascendido a Primera División Nacional, el Quijote Herencia sufrió en su estreno frente al vigente campeón, el Cajasur Córdoba, cayendo con contundencia (38-22). Fue un debut duro que, sin embargo, no resta valor al proyecto que han puesto en marcha en tierras castellano-manchegas, pero sí refleja que necesitarán tiempo para asentarse en la nueva categoría y adaptarse al nivel de exigencia que van a encontrar semana tras semana.

Para el Cantera Sur, el partido tiene la doble importancia de sumar los dos puntos y, al mismo tiempo, de demostrar que también sabe competir a domicilio con la misma seriedad con la que actúa en su pabellón. En ligas tan largas, la regularidad fuera de casa suele marcar la diferencia y esa es una de las premisas que el cuerpo técnico del equipo almeriense quiere inculcar desde el principio.

El encuentro en Ciudad Real pondrá frente a frente a un aspirante a lo máximo y a un recién llegado que busca hacerse fuerte en su pista para empezar a cimentar la permanencia. Dos objetivos distintos, pero un mismo escenario, la necesidad de competir desde el primer minuto de la competición, con esta segunda entrega del calenario. Para los ejidenses, cada victoria es un paso en firme hacia acercarse al objetivo de dar el salto a la División de Honor Plata y hoy sábado tienen la oportunidad de dar el segundo seguido.