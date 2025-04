Belyamna y El Gazouri ganan Medio Maratón Ciudad de Almería con el mar como testigo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 6 de abril 2025, 18:54 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

Hace tanto tiempo como que han pasado más de una treintena de años que Carlos Nuzman –llegó acompañado por Fernando von Oertzen–, que fue presidente de la sección de voley-playa de la Federación Internacional de Voleibol y presidente también del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Brasil, dijo en su visita a Almería para que esta ciudad fuese sede de la Serie Mundial de Voley-playa y escenario del Torneo Año Olímpico, que Almería tenía unas grandes posibilidades para albergar dichos torneos, pese a que 'vivía de espaldas al mar'. La vigésimo sexta edición del Medio Maratón Ciudad de Almería se llenó ayer de deportistas que luchan contra sí mismo en pos de ganarle la carrera a 21 kilómetros de asfalto.

Y es que veces correr no es sólo avanzar. Es conquistar. Y cuando el asfalto se traza a orillas del Mediterráneo cada zancada se convierte en una declaración de valentía. El Medio Maratón Ciudad de Almería, en su vigésimo sexta edición, recorrió la vera del Mediterráneo como una prueba deportiva, pero siendo algo más. Esta edición desarrollada a orillas del Mediterráneo –su máxima expresión deportiva cumple este año 20 desde que se celebrara para tratar de cambiar la ciudad–, con el Paseo Marítimo como testigo, supuso como meterle vida a un lugar que la tiene de por sí, pero con la fuerza de una prueba deportiva que fue una batalla entre el cuerpo y el alma, entre el límite y la superación, entre el ser humano y su propio miedo a no llegar.

Desde el primer paso, el mar está ahí. Silencioso, azul, inmenso. No anima, pero tampoco juzga. Sólo observa. Y con cada kilómetro, quienes recorrieron la mitad de los kilómetros que hizo Filípides para anunciar que el ejército griego había ganado la guerra de Maratón a los persas, se van fundiendo con el paisaje de las olas rompiendo a la izquierda, el sol rompiendo a la derecha y en medio el latido constante de cientos de corazones que corren por algo más que una medalla, aunque también algunas personas se 'interponen' entre el mar y la ruta, tratando de disfrutar de la temperatura. Los que la recorren lo hacen por demostrar que pueden, pues cualquier carrera es simple y llanamente una prueba de poderío.

La brisa marina corta la respiración, pero también la impulsa. Las piernas pesan, pero la línea del horizonte llama. Y cuando llega el último tramo, cuando el cansancio ya se ha instalado en cada músculo, aparece el aplauso, constante durante la prueba –niños y mayores se asoman al recorrido para 'agradecer' el esfuerzo y homenajear a quienes lo realizan–. Al fondo, la recta final, la emoción que ahoga. Cruzar la meta no es sólo detener el crono, también es vencer una guerra íntima, esa que sólo se libra entre el corazón y el asfalto. Porque a orillas del Mediterráneo correr es un acto de heroísmo cotidiano. Lo hicieron todos los que consiguieron acabar, incluso los que no pudieron.

Dominio

Desde la salida, dada a las 9.15 horas de la mañana, Youness Belyamna mandó en la prueba masculina, que contó con una participación de 2.600 unidades. No quiso compañeros, no aceptó y buscó la meta desde el primero de los más de 41.000 de que constaba el recorrido. Al final del Paseo Marítimo, con nueve kilómetros en las piernas, mandaba con varios segundos sobre Zouhir El Janati (Club Nerja Atletismo), que incluso llegó como segundo al segundo tramo intermedio de la prueba. Por detrás, Jesús Ángel Rodríguez se unía a Estanislao Lorenzo por no perderle la sombra al corredor que defendía los colores del CASegura Almería.

Más atrás, la 'guerra' la tenían Jaime Moral y Diego Clemente, con un grupo perseguidor de cuatro unidades, con pocos segundos sobre una ya imponente hilera de deportistas que peleaba con el crono, miraban el reloj tratando de ver su tiempo. La temperatura, agradable, no pesaba tanto como el lógico esfuerzo por recortar segundos al crono por ver si el corredor del equipo almeriense 'decaía', bajaba su ritmo y permitía soñar con darle alcance.

La competición femenina también peleaba contra el crono. Nohualia El Gazouri hizo lo mismo en esa competición. Marcó el ritmo desde que se tomó la salida y al kilómetro nueve de carrera llegaba con más de tres minutos sobre Nuala Bosé, con Neus Más pisándole los talones.

Tan lejos, tan cerca

El resto de prueba sigue con el 'brazo de hierro' –más bien las piernas– de Youness que manda con destreza, rápido, pero cauteloso –ya se saber cómo es este deporte– por si las piernas no tiran en la recta final. Sin embargo, no hubo nunca lugar para la zozobra. La pugna, por detrás, era para ser segundo en la clasificación, ante la imposibilidad de llegar al líder. En ese tramo, marcando una media de 3:06 por kilómetro, mantenía a raya a Zouhir El Janati, que tiraba con unos 15 segundos sobre Jesús Ángel Rodríguez Sánchez, siempre acompañado por Estanislao Lorencio, aguantando para que Jaime Moral, en su lucha contra el crono, no les diera alcance.

Mientras, en la competición femenina, Nohualia El Gazouri 'competía' en solitario contra las manecillas del reloj. Lo hacía con solvencia, con casi cuatro minutos de diferencia sobre Nuala Bosé y Neus Más, que 'intercambiaron' posiciones al llegar al tercer y último tramo de la carrera, en el que ya pesaban las piernas y el kilómetro se hacía a 14 segundo más que en la primera parte de la carrera. Sí es cierto que Neus Mas 'pegó' el 'estirón' en ese último tramo para buscar la plata, superando a Nuala Bosé, que acabó la prueba en tercera posición.

Para entonces, Youness Belyamna ya disfrutaba en meta de una carrera inmaculada, en la que logró entrar con una ventaja de trece segundos sobre Jesús Ángel Rodríguez, que superó a Zouhir El Janati, que sería tercero tras haberse descolgado Estanislao Lorencio.