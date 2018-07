Tenis Barranco y Guerrero se despiden de Getxo y Setúbal Eva Guerrero ha completado una gran semana en el prestigioso torneo portugués. / TENIS FOTO Los dos almerienses alcanzaron las semifinales de sus respectivos ITF, pero no pudieron superar a Pedro Cachín e Ylena In-Albon JAVIER NAVARRO ALMERÍA Lunes, 16 julio 2018, 01:39

El fin de semana prometía ser histórico para el tenis almeriense, con la posibilidad de conseguir hasta tres ITF, pero ni Javi Barranco ni Eva Guerrero pudieron culminar los grandes torneos que realizaron en Getxo y Setúbal.

Barranco Cosano no pudo superar en semifinales, en categoría individual, a un Pedro Cachín que está recuperando su mejor nivel. El argentino sigue con su trayectoria de grandes subidas y bajadas, a sus 23 años, y tras caer hasta el puesto 300 del mundo está recuperando su mejor nivel. A tierras vascas llegó muy rodado, tras jugar los Challenguer de Milán y Blois (Francia), y lo demostró superando al jugador almeriense que, no obstante, tuvo opciones en el primer set.

Cachín se mostró sólido desde el inicio, amparado por un servicio contundente, pero Barranco no le perdió la cara al duelo en ningún momento e incomodó al cordobés al que se le vieron algunos errores no forzados extraños en un jugador de su nivel. Con 5-5 llegó el momento clave, con una rotura de servicio que hizo ponerse en ventaja a Cachín y que le puso en bandeja al argentino el triunfo. Verse por debajo en el marcador y el cansancio acumulado, con dos partidos diarios durante toda la semana, hicieron mella en un Barranco Cosano que perdió efectividad con el primer saque y no se encontró cómodo, en ningún momento, en el segundo set. Pedro Cachín comenzó un recital con sus mejores golpes y encarriló el duelo con dos break que le dejaron el camino más que allanado, para acabar anotándose el segundo set por un claro 6-1.

Una final igualada

No falló el cabeza de serie número dos, Pedro Cachín, y tampoco lo hizo el cabeza de serie número uno, Carlos Boluda, que partía como claro favorito ante un Jaume Plá al alza durante las últimas semanas. El que fuera denominado en su etapa infantil como 'el nuevo Nadal' arrasó en el primer set, consiguiendo un 6-0 y dando la sensación de que el partido se iba a acabar por la vía rápida. Plá, sin embargo, resurgió en el segundo y puso en aprietos al valenciano, aunque le faltó rematar en los puntos decisivos y cedió por un ajustado 6-4.

Tras la disputa de las dos semifinales masculinas llegó el otro 'plato fuerte' para Javi Barranco, la final de dobles en la que, haciendo pareja con Raúl Brancaccio, se midió a los hondureños Christopher Díaz y Wilfredo González. El encuentro resultó muy duro para el almeriense y el italiano ante unos adversarios que sin desgaste en el cuadro individual se centraron en dar el máximo en esta categoría. Los centroamericanos salieron a la pista con las ideas claras y con una 'chispa' que Barranco y Brancaccio no acabaron de encontrar.

Con todo, se llegó al final del set con un tanteador ajustado, aunque una rotura de servicio permitió a los hondureños coger ventaja con un 7-5. Barranco y Brancaccio, consciente de la importancia de los puntos en juego para seguir su ascensión en el ranking, elevaron su nivel en el segundo set, mejorando un primer servicio que estaba siendo un lastre frente a unos rivales que ganaban el 77% de los suyos.

La mejoría fue suficiente para cobrar ventaja desde los primeros instantes y con un 6-3 abocar el partido hacia un emocionante súper tie break. La igualdad fue máxima durante este desempate, con Díaz y González arriesgando mucho, tanto en el saque como en el resto, y con un punto de fortuna final que les hizo proclamarse vencedores con un apretado 10-8.

Por su parte, Eva Guerrero se despidió del ITF de Setúbal tras caer en semifinales ante la suiza Ylena In-Albon. La almeriense, que ha acumulado un calendario de partidos muy intenso durante las últimas semanas, se vio claramente superada por la cabeza de serie número cinco que, además, jugó muy motivada tras varios resultados negativos. El primer set tuvo poca historia, con la helvética rozando la perfección al saque y logrando un break que supo conservar el resto del parcial. En el segundo, un contundente 6-1 para cerrar el duelo.