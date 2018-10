Balonmano El CBM Bahía de Almería busca sus primeros puntos La plantilla que dirige Juan Carlos Requena espera contar con sus fieles seguidores. / CBMBA Los almerienses se miden en el Pabellón Antonio Rivera a BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas que también perdió sus dos primeros partidos JAVIER NAVARRO ALMERÍA Sábado, 6 octubre 2018, 00:14

Aunque es cierto que la temporada no comenzó bien, nada hay en las filas del CBM Bahía de Almería ni en su entorno que llame al pesimismo, manteniendo intacta la ilusión de debutar como entidad en la Primera División Nacional y de volver a ella la mayoría de los componentes de la plantilla, después de empezar sufriendo dos derrotas en las dos primeras jornadas del campeonato liguero.

La primera se produjo en el estreno en la citada competición, recibiendo además a uno de los principales candidatos a clasificarse para el sector de ascenso a la División de Honor Plata, mientras que la más reciente llegó el pasado domingo, realizando el primer desplazamiento de la campaña a la cancha de Colegio Maravillas Benalmádena en tierras malagueñas.

Allí, los discípulos que dirige técnicamente Juan Carlos Requena cayeron por un ajustado 28-27, tomando parte en un partido en el que la tremenda igualdad fue la tónica dominante y, de hecho, ninguna de las máximas diferencias a favor de uno y otro contendiente excedieron los dos goles, lo que viene a expresar que se perdió, sí, pero que la victoria tampoco estuvo tan lejos para los almerienses.

El equipo nazareno tiene muchas caras nuevas con respecto al de la temporada pasada

De esta manera, el CBM Bahía de Almería se presenta en la tercera jornada liguera, dentro del Grupo F, junto a otros cuatro conjuntos que todavía no han podido puntuar, estando situado en la decimotercera posición de la tabla de clasificación, a dos puntos de los numerosos equipos que tienen dos puntos y se reparten las plazas que van desde la undécima a la sexta posición de la tabla.

Sin puntuar

Entre los que tampoco han estrenado su casillero de puntos se halla su próximo rival, el BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla, que la temporada anterior fue el subcampeón del grupo y participó en la fase de ascenso a División de Honor Plata y en la actual es decimoquinto y penúltimo, en zona de descenso a Segunda División Nacional, perdiendo la semana pasada por 21-25 frente al BM Maracena Innjoo.

En dicho compromiso, los sevillanos vieron cómo los granadinos se colocaban al mando muy pronto con una parcial de 1-4 a los cinco minutos de juego y, aunque la renta aumentó a cuatro tantos, el cuadro nazareno llegó a empatar la contienda pero se alcanzó el descanso con el 11-13, mientras que en el segundo tiempo la distancia se estiró hasta los seis goles, maquillando el resultado el plantel local durante el último cuarto de hora de juego.

Se espera una gran afluencia de aficionados en las gradas del Pabellón Antonio Rivera, donde los almerienses recibirán a los quinteños a partir de las seis de la tarde. El técnico del conjunto almeriense, Juan Carlos Requena, y sus pupilos encaran el «segundo partido en casa y ante un rival de nuestra liga, en el que tendremos que competir el partido al igual que la semana pasada en Maravillas. Ellos también vienen con cero puntos en las dos jornadas, han bajado mucho el nivel este año porque le han fichado cinco o seis jugadores, incluido el entrenador», expuso el técnico almeriense.

Rival cambiado

En este sentido, el entrenador del conjunto almeriense informó que «Serradilla se ha ido a Asobal con Guadalajara, otros dos jugadores se fueron a Burgos a Primera Nacional, otro a Antequera a División de Honor Plata, el entrenador y el pivote se fueron a Dominicos de Zaragoza en Primera División Nacional, y el portero a Alarcos, que está en División de Honor Plata».

Es por eso que «están ahí abajo», aunque también «están compitiendo con gente de la cantera que han recuperado y no lo considero un partido trampa, todos van a ser competidos y todos los equipos te pueden ganar», porque es «una Liga muy equilibrada», exceptuando a «Cajasur, que lo veo un poco por encima y Gaes Málaga en cuanto tenga todas las incorporaciones y no tengan lesionados, el resto de partidos van a estar equilibrados».

Por lo tanto, los de Requena, según este, están «con ganas de sumar, de que salgan las cosas y de darle una alegría a la afición», porque «tenemos confianza en el trabajo, creo estamos haciendo las cosas bien a pesar de que no salgan los resultados, lo importante es el camino y no el resultado, aunque la gente solo ve el resultado y no sabe lo que hay detrás. Soy optimista y confío en el grupo». Sobre la festiva tarde cargada de balonmano, el míster del Bahía de Almería señaló que «es la primera jornada que coincidimos los tres equipos en casa».