Ángel Rodríguez: «Comenzar la Liga en Soria es bonito»

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:56 Comenta Compartir

La Superliga Masculina de Voleibol ya está aquí, ala vuelta de la esquina. Se cuentan los días para el comienzo de una competición apasionante, con muchos 'gallitos' tratando de que se incumpla la ley del más fuerte, esa que pone a Guaguas LasPalmas como principal favorito a los títulos. El sábado se disputará íntegramente la primera jornada de la fase regular, en una fecha que realmente sería la tercera de no ser por el retraso obligado por la disputa del pasado Mundial, en el que Italia reconquistó el título ganando en la anterior edición. A los jugadores blanquiverdes les toca estrenarse en una de las pistas más complicadas de los últimos tiempos. En 'Los Pajaritos' espera el tres veces consecutivas subcampeón, Grupo Herce Soria, un equipo sólido y bien armado una campaña más. Los meses de pretemporada se han hecho largos y Ángel Rodríguez, el nuevo opuesto de Unicaja Costa de Almería, explicó que por fin se podrá poner en práctica todo lo trabajado en estos últimos meses.

El opuesto cántabro destacó que «hemos trabajado bastante», disfrutando de la semana de entrada en la rutina de prepartido. El inicio de la Superliga le motivaba por sí sólo y señaló que «la verdad es que es un partido bonito, ir a Soria siempre está bien, el pabellón es increíble, la afición también y además en Unicaja Costa de Almería se vive como un partido histórico». Además, le agradaba la dificultad del reto que les esperaba. «Es complicado para empezar, porque Soria está bastante fuerte, tiene un equipazo, uno de sus mejores equipos en los últimos años, y lo han demostrado en la pretemporada ganando a Melilla y a Guaguas en el Torneo de Presentación», celebrado.

Equipo muy ordenado

Sobre lo esperado, el opuesto blanquiverde, que viene con un curriculum interesante habiendo competido en varios equipos europeos, explicó que «como siempre, encontraremos un equipo muy ordenado que en su casa saca muy bien» y sobre cómo enfrentarlo comentó que «tendremos que estar muy, muy ordenados también nosotros si queremos poder plantarles cara». Reconoció que habría espectáculo y que el partido promete emociones. «Será un partido muy bonito», insistió textualmente, y agregó que «se intentará sacar adelante con el mejor Unicaja».

En lo que respecta a la preparación, Ángel Rodríguez explicó que la pretemporada había sido complicada. «La pretemporada ha sido un poco complicada, con lesiones y todo esto, y no sabemos muy bien cómo estamos, pero lo que hemos hecho ha sido luchar muchos partidos y como poco somos un equipo peleón», reconoció el cántabro. A partir de esa base, destacó que el equipo debe darlo todo en esta temporada. Agregó que en la plantilla hay material suficiente para construir un proyecto sólido. «Tenemos muy buen equipo con buenos jugadores y el techo al final lo marcaremos nosotros mismos trabajando, entrenando todos los días y, si conseguimos entrenar en ese muy buen nivel a diario, creo que el techo del equipo puede ser muy alto».

Juventud y veteranía

El opuesto también abundó sobre la combinación de experiencia y juventud existente la plantilla que dirige Pablo Ruiz. «Los que somos algo más veteranos con los jóvenes hacemos muy buena mezcla; los jóvenes la verdad es que tienen mucho talento, muchas ganas de trabajar y los más veteranos seguimos intentando demostrar que podemos todavía jugar muy bien». En ese sentido, resumió que «el equipo es muy, muy bueno, la verdad» y añadió que se sentía cómodo dentro del grupo. «Estoy muy cómodo, me han recibido todos muy bien, también aquí tenía amigos y conocidos y así es mucho más sencillo».

Respecto a sus objetivos personales, explicó que esperaba rendir al máximo. «Espero que sea el mejor Ángel de su carrera, a ver qué tal, porque está el del año pasado, bastante cómodo también jugando los partidos en competición europea». Al hablar en tercera persona sobre su experiencia en Lausanne, destacó que «puede ser también por experiencia y los años que llevo jugando». Esa etapa le servía de referencia para superarse. «Buscaré mejorar el Ángel Rodríguez del año pasado».

Con nivel

Ángel Rodríguez valoró además el nivel de la Superliga y el refuerzo de los equipos rivales. «Creo que sí, que los equipos se han reforzado mucho, muy bien todos». Comentó que este tema también surgía en conversaciones internas. «Lo hemos hablado de vez en cuando con los chicos y creemos que cualquier jornada puede haber sorpresas». Mentalmente, el equipo se mostraba preparado para una temporada equilibrada. «Está todo muy, muy igualado».

En lo personal, explicó que mantenía una excelente relación con algunos compañeros veteranos. «Con Fran Iribarne es con el que tengo una muy buena relación que viene de antes» y agregó que también mantenía buena sintonía con Borja Ruiz, Pepe Villalba y Paquillo, con quienes coincidió en la selección española. Señaló que esperaba coincidir con Jorge Fernández, una figura clave del voley español. «Diría que con quien tenía ganas de coincidir era con Jorge Fernández, que es una figura muy importante del voley español, uno de los mejores centrales que ha habido». Aun así, se mostró satisfecho con todo el grupo. «Desde el primer momento me he sentido muy metido en el grupo y estoy muy contento de formar parte de este equipo».

Almería, muy cómoda

La ciudad de Almería también le convenció, aunque admitió un pequeño inconveniente. «Es bastante cómoda», explicó, y añadió con humor. «Lo que me ha costado a mí es el calor nocturno –risas–, pero bien, bien. La verdad es que muy a gusto en Almería». Incluso señaló que había elegido residir cerca del pabellón. «Vivo muy cerca del pabellón y me viene súper bien esta zona», explicó.

Finalmente, Ángel Rodríguez mostró su motivación por el inicio liguero y la temporada que se avecinaba. «A todos los jugadores nos gusta mucho más jugar que entrenar», explicó, anticipando una campaña ilusionante. Unicaja Costa de Almería ultimaba los detalles para la competición y su referente atacante se sentía listo para afrontar la temporada con intensidad y ambición, dispuesto a «no hacer prisioneros».