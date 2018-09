Atletismo Alta participación y solidaridad en la Ruta 091 de la Policía Nacional La Carrera Solidaria 'Ruta 091' fue todo un éxito de participación, con más de mil atletas. / IDEAL En la tarde-noche del pasado sábado se celebró la primera edición de esta prueba, recorriendo las calles de la capital almeriense a lo largo de 10 kilómetros J. N. ALMERÍA Martes, 25 septiembre 2018, 00:44

Más de un millar de almerienses salieron el pasado sábado por la tarde-noche al centro de la capital almeriense para participar en la primera edición de la carrera popular Ruta 091, la cual estuvo organizada por la Policía Nacional en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y sus áreas de Seguridad Ciudadana y Deportes, la Subdelegación del Gobierno en Almería y el 061.

El objetivo de este nuevo evento deportivo no fue otro que el de conseguir alimentos no perecederos para las familias más necesitadas de la provincia almeriense, un reto más que conseguido habida cuenta de la excelente respuesta obtenida tanto por parte de los atletas como de otros ciudadanos, los cuales, por diferentes causas, no pudieron tomar la salida en la citada competición, pero que quisieron contribuir a la solidaria causa y aportaron su granito de arena.

Diez kilómetros

La prueba absoluta contó con un recorrido de 10 kilómetros, con salida en el Paseo de Almería, aunque también hubo un recorrido adaptado para los menores y para quienes prefirieron realizar un trayecto más liviano.

Esta evento se enmarca en los actos, en el ámbito nacional, de este cuerpo de seguridad en honor a su patrón, Los Ángeles Custodios, y que tuvo un fin social. Así, la inscripción era gratuita y solamente requería donar dos kilos de alimentos que, posteriormente, se entregado a la organización Cáritas.

Premios varios

La Plaza Marqués de Heredia acogió el 'fin de fiesta', realizándose allí la entrega de distinciones y de premios, así como el sorteo de regalos, logrando proclamarse vencedores de esta primera Ruta 091 Francisco Vaca y María Jesús Pérez, en categoría absoluta masculina y absoluta femenina, respectivamente.

El segundo clasificado absoluto fue Juan Jesús Lara y el tercero resultó Miguel Hernández, mientras que la subcampeona absoluta fue Patricia Mesas y tercera acabó Eugenia Suárez. Por otro lado, el ganador de la categoría masculina de menores fue Lisardo Alias, seguido por Pablo Trujillo, segundo, y por Álex Cruz completó el podio.

La subcampeona femenina de menores fue Sandra Ortiz y en tercer puesto terminó Veneta Grigonyte. Por último, el campeón veterano fue Álvaro Pozo, secundado por Juan José Rodríguez y Juan José Fernández, con la veterana Ana Baena como campeona, Eva Duque como segunda y Bárbara Campos como tercera.