Baloncesto ISE CB Almería y Magec Tias quieren volver al buen camino El conjunto almeriense quiere sumar su tercer triunfo en Liga Femenina 2. / FOTOALMERÍA Almerienses y canarias juegan esta tarde con el objetivo de olvidar sus últimas derrotas y colocarse en la zona cómoda de la tabla J. N. ALMERÍA Sábado, 3 noviembre 2018, 03:04

ISE CB Almería regresa esta tarde al Pabellón Moisés Ruiz, 20 horas, para medirse al Magec Tias de Lanzarote, uno de los conjuntos que durante las últimas temporadas han estado en la zona noble de la Liga Femenina 2.

El objetivo del equipo de Paco Rueda es recuperar las buenas sensaciones tras caer el pasado sábado en Valencia ante Pickent Claret en un partido que dejó un regusto amargo, ya que las almerienses lograron en la segunda parte igualar un duelo muy complicado y con pocos puntos, pero no supieron rematar la faena y regresaron sin premio.

También llega tocado el equipo canario a esta cita tras sumar dos derrotas consecutivas ante Campus Promete y Alcobendas, siendo especialmente dolorosa esta última, ya que las canarias hicieron un mal partido en un encuentro en el que partían como teóricas favoritas. Pese a todo, su técnico, Aday Villalba, es optimista y señaló que «el objetivo es sumar ocho victorias que son lasque deberían de dar la permanencia», destacando que, con respecto a pasadas temporadas, en este curso «somos más grandes, tenemos más físico y eso hace que podamos defender algo mejor. Dominamos la defensa y el uno contra uno, aunque tenemos cosas que corregir».

De menos a más

Villalba indicó que el conjunto de Lanzarote tiene que ir a más con el paso de las jornadas, ya que «cuando comenzó la temporada las jugadoras apenas se conocían, tienen que pasar muchas jornadas para que haya una buena cohesión. Hay algo más de recorrido que otras temporadas en cualquier caso, con rotaciones y jugadoras de la casa que van teniendo más minutos».

El conjunto insular tiene una mezcla interesante de jugadoras locales a las que se les ha ido dando oportunidades durante las últimas temporadas para que adquieran experiencia con otras extranjeras que han dado una subida de nivel, especialmente en el aspecto ofensivo. En este sentido, las chicas de Paco Rueda tendrán que estar muy pendientes de Danielle Lawrence y Kate Letkewicz, una pareja con facilidad anotadora, pero que también pueden aportar en otras muchas facetas del juego.

El ISE CB Almería, por su parte, espera recuperar su mejor nivel apoyadas por un público que no está fallando a su cita en estos primeros compromisos de la temporada. La internacional argentina, Maqui Durso, reconoció en la previa del encuentro que «fue una pena la derrota en Valencia, veníamos de una buena racha, pero no pudimos traernos el partido. Defensivamente estuvimos bien los dos equipos, pero en ataque no nos entraban».

La jugadora americana, pese a ese partido perdido, admitió que «el comienzo ha sido bueno, no conozco mucho a los equipos, pero se ve que todos los partidos son duros y los equipos están igualados». El vestuario se encuentra bien y Maqui cree que va a haber un crecimiento porque «las jugadoras que hemos venido nuevas nos estamos acoplando bien y cada partido nos vemos mejor». Valoró positivamente su llegada al baloncesto español y señaló que «estoy muy contenta con el equipo y con la ciudad».