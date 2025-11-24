Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Almería femenino sigue a 'su bola'; goleó al Atlético Jiennnese para seguir invicto. UDA
Fútbol femenino

A la UD Almería le gustan los 'recitales'

3ª RFEF femenina ·

Las rojiblancas golean al At.Jiennense (0-7), la UD Pavía empata (4-4) en campo del CD Málaga y CFF Mvrgi pierde (3-0) en el del CD Arenas

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

Con marcadores variados, reflejados en la victoria de la UD Almería, con otra goleada, en campo del At. Jiennense; el empate de la UD Pavía, ... en su visita al CD Málaga, y la derrota del CFF Mvrgi, en la efectuada al CD Arenas, quedó atrás la novena jornada del campeonato de Liga, en el Grupo 9, para los tres equipos almerienses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 La piedra de Almería conquista el mundo
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El Ejido destinará más de 180.000 euros a la reparación del Camino Viejo de Adra
  5. 5 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  6. 6 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  7. 7 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  8. 8 Estos son los comercios que abren el puente de diciembre
  9. 9 Uno de cada cuatro municipios con policía local sigue sin estar en el Sistema VioGén
  10. 10 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A la UD Almería le gustan los 'recitales'

A la UD Almería le gustan los &#039;recitales&#039;