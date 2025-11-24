A la UD Almería le gustan los 'recitales'

Con marcadores variados, reflejados en la victoria de la UD Almería, con otra goleada, en campo del At. Jiennense; el empate de la UD Pavía, ... en su visita al CD Málaga, y la derrota del CFF Mvrgi, en la efectuada al CD Arenas, quedó atrás la novena jornada del campeonato de Liga, en el Grupo 9, para los tres equipos almerienses.

En los restantes resultados, el Melilla ATM Ciudad del Deporte dio la sorpresa al vencer en La Espiguera (4-1) al At. Ben-Namiel, completando la victoria del Málaga CF B en su visita al CD Úbeda Viva y, en otra sorpresa, el revés encajado por el CF Motril, en casa, contra el Real Jaén (1-3). Sigue líderando, con la vitola de invicta, la UD Almería, con 25 puntos, delante del At.Ben-Namiel, con 21. En el cuarto puesto figura el CFF Mvrgi, con catorce, y la UDPavía, en el quinto, con trece. En la zona de descenso, siguen Real Jaén, con seis puntos, y CD Úbeda Viva, con uno.

Otra para 'cal y arena'

La jornada almeriense tuvo buen adelanto con la nueva goleada de la UD Almería en Las Fuentezuelas, donde se enfrentó al At. Jiennense. Al descanso se llegó con el marcador 'visto para sentencia', ya que las rojiblancas se marcharon a vestuarios con ventaja de 0-4, tantos de Ángela Cañadas, por partida doble, Lucía López y Paqui Campoy. En la reanudación, otro 'doblete' a cargo de Jesica Higueras, poniendo el 0-7 en el marcador Blanca Marivela, cerrando la quinta victoria como visitante de las rojiblancas, dirigidas por Pedro López, elevando a nueve las jornadas consecutivas sin conocer la derrota, habiendo acumulado ocho victorias y un empate, con el no menos espectacular registro de 43 goles a favor y tres en contra.

En la matinal dominical, la UD Pavía empató (4-4) en Cártama, en su visita al CD Málaga, continuando las pavienses sin perder en los cuatro partidos que ha jugado fuera. Al término de la primera parte se llegó con igualdad en el marcador (1-1), poniendo Alba Ramón el 0-1 y empatando Shakira Fuentes, En el segundo tiempo, se marcaron seis goles, con doble ventaja de las pavienses dirigidas por Edu Gutiérrez, con los tantos de Ana María Martín para poner el 1-2 y de Gabriela López el del 1-3. Volvió la emoción, con el 2-3 marcado por Shakira Fuentes, aunque tres minutos después Alba Ramón firmó un 'doblete' con el tanto del 2-4 y, en el tramo final, empataron las malagueñas, con los dos goles de Raquel Rosillo, en los minutos siguientes, cerrando el resultado con 4-4 en el marcador.

No le fueron nada bien las cosas, en cuanto a suma de puntos, al CFF Mvrgi, que regresó de su visita al equipo granadino del CD Arenas, con su casillero sin ningún gol a favor, tras perder (3-0), en un partido que arbitró Diego Huertas González, perteneciente al colegio granadino, que se mostró muy 'severo' con el equipo ejidense, especialmente en el tramo final del encuentro, con discrepancias por sus decisiones en el CFF Mvrgi.

Al intermedio del partido se llegó con ventaja local de 1-0, merced al tanto marcado por Rocío Torres. En la segunda parte, apretó el equipo ejidense, aunque le faltó atino cara al gol, mientras que en el último cuarto de hora aumentó su diferencia el CD Arenas, que sigue a victoria por partido en casa, con los goles de Natalia Moreno y Nira Cabrera.