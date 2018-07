Baloncesto ISE CB Almería deja encarrilada su plantilla con Macarena D'Urso Macarena D'Urso es la segunda internacional argentina que llega a Almería. / CB ALMERÍA La jugadora argentina atesora una larga experiencia en su país y en Brasil y está citada para jugar el próximo mundial con la albiceleste J. N. ALMERÍA Sábado, 14 julio 2018, 02:36

El ISE CB Almería incorporó para su plantilla de la próxima temporada en la Liga Femenina-2 a Macarena D'Urso, base argentina de 26 años que aportará más talento al equipo almeriense al tratarse de una de las mejores jugadoras de la Liga de su país y que, además, es internacional y estará en septiembre en el Campeonato del Mundo. El de D'Urso es el segundo fichaje del ISE CB Almería procedente del baloncesto argentino, tras el de la ala-pívot Ornella Santana. Al igual que su compatriota, D'Urso tiene experiencia anterior en Vélez Sarsfield de Argentina y Puente Venceslao de Brasil, donde promedió 11,9 puntos, 4,1 rebotes y 3,3 asistencias. En los dos últimos años, también ha destacado en Deportivo Berazategui en su país con promedios de 14 puntos, 3,9 rebotes, 2,8 asistencias y 12,2 de valoración, con un 44% de aciertos en el tiro exterior. Con la selección argentina, la nueva jugadora del ISE CB Almería promedió 6,7 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en la pasada Copa América, donde Argentina fue subcampeona.

Para Paco Rueda, entrenador del ISE CB Almería, «estábamos buscando una jugadora en su posición y nos habían llegado muy buenas referencias de ella, lo que vimos nos gustó y creemos que va a ser una jugadora muy importante para nosotros».

Jóvenes veteranas

El proyecto del ISE CB Almería se va a cimentar en la combinación entre jugadoras 'de la casa' y fichajes que den un salto de calidad. En esta línea llegó la renovación de Lucía Torres, canterana ya consolidada en la categoría de plata del baloncesto español. Torres señaló sobre el plantel que se está conformando que «yo estoy muy contenta de seguir un año más con el equipo y la verdad es que los fichajes tienen muy buena pinta».

Para la almeriense el objetivo claro debe seguir siendo la permanencia y alerta que «estamos viendo cada año que la Liga Femenina 2 es muy difícil y cuantas más jugadoras con calidad y experiencia lleguen será mucho mejor».

No sufrir tanto como la pasada campaña es el principal reto de este nuevo proyecto y Torres deja claro que «el objetivo será mantenernos un año más en la categoría, aunque después de varias temporadas quizás se pueda ir mirando algo más importante, como estar en mitad de la tabla». En lo personal, la jugadora confesó que «afronto la nueva temporada como siempre, trabajando todo lo que puedo, porque aunque soy joven llevan muchos años contando conmigo en la plantilla y eso hace que tenga muchas ganas».

En esta misma línea, asumió que «es muy bonito jugar en una categoría como la Liga Femenina 2, en mi ciudad y en club en el que me he formado como jugadora. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y mantengo las mismas ganas que he tenido siempre».

Sobre la apuesta por la cantera que está realizando el club almeriense, Lucía Torres destacó que «hay que valorar que sigan confiando en la gente que venimos desde abajo, trabajamos mucho para conseguir oportunidades, pero hay que agradecer que las tengamos».