Voleibol Almansa lidera a los líderes de Unicaja Jorge Soriano y Jorge Almansa, en un receso durante la sesión de pesas. / CVA El capitán, que estrena peña con su nombre en la grada del Moisés Ruiz, considera como «lo más importante» el día a día de un grupo de «jugadores con mucho nivel y con mucho carácter» | El cartegenero mira a Teruel como favorito en la Supercopa y «ganarla sería dar un golpe en la mesa» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 5 septiembre 2018, 02:38

Toda su carrera, excepto una temporada, vestido de verde. Jorge Almansa ha sido el capitán que se marchó con el triplete y que regresó para dejar la constancia de que en la derrota se puede ser igual de grande. Respetado, querido y admirado en la grada y en el vestuario, a falta de la comunicación oficial, él ya ejerce de nuevo ese rol. «Año a año voy manteniéndome en Unicaja, a gusto estoy en el papel, y yo creo que sí, que cuando Manolo habla conmigo lo deja entrever; contento estoy de ello, de aparte de asumir mi rol en el equipo como jugador también como capitán, que es una responsabilidad importante y más llevando a un equipo como el que se ha hecho; me siento importante siéndolo y llevando gente tan buena», aseguró el cartagenero.

Se trata de una decisión de club que resulta básica por aquello de 'tanto gallo en el corral', lo que no amedrenta al cartagenero porque confía en un día a día en el que se refleje la buena relación previa de todos los integrantes del plantel. «Eso es lo bueno; sí que hay gente de mucho nivel, de mucho carácter, pero primeramente antes que eso somos amigos, nos conocemos mucho y eso es fundamental para el trato día a día y para llevarnos entre nosotros genial». La voz de la experiencia habla. «Que el trato sea bueno es lo primordial para que las cosas salgan bien; al final yo siempre lo digo, que la familia, cómo se lleve el equipo, el día a día... es lo que luego se refleja en la pista, así que es de lo más importante, si no lo más», afirmó el receptor.

Pelea cotidiana

Habrá pelea cotidiana, pero de la bien entendida, porque en todos los miembros de la plantilla está la ambición de jugar y eso estará 'caro'. «Se ha hecho un bloque súper bueno, súper competitivo, la verdad es que habrá que pelear duro y trabajar para ponerle las cosas difíciles a Manolo; somos 14 tíos a cual de ellos mejor, así que a trabajar, a darnos caña a currar para que Manolo tenga complicaciones para tomar la decisión de montar un siete titular para el campo». El receptor no excluye a nadie, elogiando a los jóvenes. «El tiempo pasa y los jugadores no son eternos, van llegando estos nuevos que vienen mordiendo desde abajo, técnicamente son muy buenos y les falta poquito a poco ir limándose como jugadores».

En el caso de Unicaja, «tenemos tres que pueden jugar en cualquier momento, seguro, incluso ser gente que tire del equipo», manifestó para después dar algunos apuntes más. «'Casi' a mí me encanta, Rubén Lorente lo ha demostrado cada vez que ha salido, ahora Fran Iribarne..., son gente que ya está teniendo un nombre y que van a tirar del equipo siendo ellos cabezas importantes». Desde luego que Berenguel tiene una difícil toma de decisiones, pero Almansa ve al técnico tan bien como a la plantilla en la relación mutua establecida. «Lo veo contento y nosotros con él también, porque para nosotros un nuevo ciclo es importante; es mutuo, tanto él como nosotros estamos encantados y a tirar todos juntos».

Como acicate para una pretemporada dura y completa, con juego real ante varios grandes equipos, está la cercanía de la Supercopa. «Sería importante para este nuevo bloque comenzar ganando un título, y lo afrontamos con muchas ganas; vamos a ir pasito a pasito, porque las semanas parece que no, pero se hacen largas con el trabajo de pesas y con el técnico, se para muy poco, pero con ese objetivo ahí a corto plazo como es la Supercopa se lleva mejor». No le importa que sea en Teruel. «Me habría encantado jugarla aquí, pero bueno, es verdad que allí hay una buena familia de voleibol, hay un buen ambiente, así que contentos y, por qué no, a intentar dar un golpe en la mesa y hacer un gran año a partir de ahí».

El favorito

El papel de favorito esta vez no está pintado de verde: «Ellos la verdad es que han hecho, por así decirlo, el mejor año de su historia, y sobre ello mantienen el bloque grande más Miki Fornés, que es un gran fichaje; juegan en casa, habrá que pelear duro, son favoritos por jugar en Los Planos y también porque lo han ganado todo, pero vamos a verlo, a trabajar poquito a poco y a ver qué se puede hacer». De lo que no le cabe la mejor duda es de que «seguro que estará igualada la cosa». El tiempo está medido y el plan está establecido. «Queda un mes y estoy seguro de que se llega en forma por la cantidad de los entrenamientos y la calidad del grupo; doy por hecho que se va a llegar en el mejor estado posible para intentar ganar».

Acto seguido comenzará la Superliga ante el mismo rival, pero en un Moisés Ruiz en el que habrá una peña nueva, la Peña Jorge Almansa. «Siempre venían y se vio la posibilidad de crear una peña, ya que se juntaban en la grada y que venían a disfrutar, así que lo hagan por partida doble, animándome a mí y animando a Unicaja». El capitán, en todo caso, espera una respuesta masiva en cada partido. «Si quieren meterse en la peña, que hablan conmigo, y si quieren montar otra, que lo hagan, pero vamos, que está claro que hay que estar loco para no venir con el grupo que hay, mitad almerienses y otros almerienses 'postizos'; queremos que la gente disfrute y no hay mejor escaparate que el que se ha hecho este año».