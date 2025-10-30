Con 'alma' se celebra el legado de Almería 2005

El Instituto Andaluz del Deporte, organismo adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte, celebró en Almería una jornada de gestión deportiva con motivo del ... vigésimo aniversario de los Juegos Mediterráneos de 2005. El encuentro, desarrollado en el Espacio Alma, reunió a figuras clave del deporte como directores de grandes competiciones nacionales e internacionales y destacados deportistas.

La presentación estuvo a cargo del director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, acompañado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, y el vicepresidente de la Diputación, José Antonio García, además del delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso.

En su intervención, Lerchundi subrayó la trascendencia de Almería 2005, asegurando que «puso a la ciudad y a Andalucía en el mapa internacional de la organización de grandes citas deportivas». Veinte años después, añadió, sigue siendo recordado como «uno de los mejores Juegos Mediterráneos jamás celebrados» y destacó que representó «una de las páginas más brillantes en la historia reciente del deporte andaluz», dejando una «huella imborrable».

Los mejores Juegos

El presidente del COE, Alejandro Blanco, fue rotundo al afirmar que la edición de 2005 fue un «acontecimiento excepcional». «Nunca antes nadie los había igualado y después nadie los ha superado», subrayó, destacando que aquel evento demostró el potencial del país cuando existe unidad de propósitos y esfuerzo conjunto. «España es imbatible», concluyó.

Por su parte, José Antonio García, vicepresidente de la Diputación, fue más allá del plano deportivo al recordar que fueron «la chispa que encendió una profunda transformación» en el panorama deportivo de la provincia. «En estos 20 años hemos vivido una auténtica revolución deportiva», afirmó, señalando que Almería ha pasado «de un tejido modesto a convertirse en un referente». El legado «no se limitó a las infraestructuras, sino también al saber hacer» que ha consolidado a la provincia como sede habitual de eventos de alto nivel.

Desde el ámbito municipal, Antonio Jesús Casimiro coincidió en que «Almería 2005 fue un antes y un después». Identificó el impulso a las infraestructuras deportivas, el fortalecimiento de la autoestima de los almerienses y la materialización del lema 'Juntos Podemos'. Aseguró que el Ayuntamiento mantiene viva esta herencia con nuevos proyectos que seguirán posicionando a la ciudad como destino de grandes eventos.

Un legado vivo

Las jornadas se concibieron como un espacio de formación, reflexión y encuentro profesional. La última mesa reunió a figuras de primer nivel como los exdeportistas Rafael Pascual y Juan José Salvador (voleibol), el waterpolista Pedro García Aguado y los periodistas Juan Ignacio Gallardo y Roberto Gómez, quienes ofrecieron una visión plural sobre la relación entre medios y deportistas.

Éstos compartieron experiencias personales sobre la exigencia y la motivación que inspiran citas como los Juegos Mediterráneos. Rafa Pascual, mejor jugador de voleibol del mundo y segundo deportista español con más internacionalidades, recordó que «si te dicen que estarás cuatro años entrenando para ir a unos Juegos Olímpicos nadie se negaría y lo haría incluso pagando», destacando la importancia de estos eventos.

Ampliar Moya, Gómez, Pascual, Gallardo,Salvador y García Aguado. J. J. A.

Todos coincidieron en que Almería 2005 fue «un antes y un después». Tanto Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, como Roberto Gómez reivindicaron la relevancia de la prensa y lamentaron el retroceso que se ha producido con los años. Los demás coincidieron en la pérdida de cercanía entre periodistas y deportistas. Pascual recordó con nostalgia aquella camaradería. «Había camaradería, porque eran los que transmitían nuestros éxitos y hasta viajaban con nosotros».

Juanjo Salvador, por su parte, evocó a Viruca Atanes, histórica periodista de la Agencia EFE, de quien dijo que «cuando llegué a la selección tenía 17 años y ella se encargó de velar por mí».

García Aguado relató una anécdota personal que evidenció el poder de la crítica como estímulo. «Tras Barcelona'92, donde fuimos plata después de ser sextos en Seúl'88, una periodista que no estuvo in situ escribió que el waterpolo había sido un 'fracaso' y habíamos sido plata. Eso nos sirvió para ganar en Atlanta». Recordó también Almería 2005, donde entró a formar parte del cuerpo técnico de la selección.

El periodista Roberto Gómez compartió documentos gráficos de su carrera, su entrevista a Valdano en el campo en México'86, la primera vez que se usó un inalámbrico en España o una foto junto a Maradona. «Cambié la Ser por la Cope con José María García y me mandó a Suiza para abordar a Maradona y adelantarme a todas las emisoras que querían tenerlo».

Antes del cierre, Pascual expuso un problema que afecta a los deportistas de élite, la falta de cotización tras la retirada. «Me retiré y ahora sólo tengo seis años cotizados. Es algo que se debería revisar», reclamó, a lo que Salvador, hoy parlamentario andaluz, respondió asumiéndolo como un reto.