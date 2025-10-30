Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Éxito de participantes y de asitentes para recordar los Juegos Mediterráneos. J. J. A.

Con 'alma' se celebra el legado de Almería 2005

20 años ·

El espíritu de los mejores Juegos Mediterráneos de la historia volvió a sentirse en Almería en un encuentro de reflexión, compañerismo y reconocimiento al deporte andaluz

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:04

El Instituto Andaluz del Deporte, organismo adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte, celebró en Almería una jornada de gestión deportiva con motivo del ... vigésimo aniversario de los Juegos Mediterráneos de 2005. El encuentro, desarrollado en el Espacio Alma, reunió a figuras clave del deporte como directores de grandes competiciones nacionales e internacionales y destacados deportistas.

