Adra corre unida frente al cáncer con más de 800 participantes en la marcha solidaria La carrera ha estado organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, con la colaboración del Ayuntamiento de Adra

R. I. Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 14:26 Comenta Compartir

Reto conseguido. Más de 800 participantes han participado en la carrera solidaria 'Adra en marcha contra el cáncer', celebrada ayer, domingo. Frente al mar, en el Paseo Marítimo de San Nicolás de Adra, niños y mayores, familias completas, han realizado deporte como mejor medida de prevención frente al cáncer. El objetivo era superar los 800 inscritos y se ha superado: 810 abderitanos se han sumado a la iniciativa organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, con la colaboración del Ayuntamiento de Adra.

A la prueba asistieron Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, María del Carmen González, presidenta de la Junta Local de la Asociación, y varios concejales del equipo de Gobierno, entre ellos, el edil de Deportes, Juan Antonio Fernández, y la concejala de Salud, Patricia Berenguel.

Magdalena Cantero ha querido «dar las gracias a los vecinos y al Ayuntamiento de Adra, que han demostrado su compromiso y solidaridad, y han salido a hacer juntos deporte como hábito saludable y medida de prevención frente al cáncer». Además, la presidenta de la Asociación ha explicado que «este mes lo dedicamos a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, pues, como afirma el lema de este año, 'nos lo tomamos a pecho'. Aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad. Porque como ellas dicen, el cáncer no es de color de rosa, es una enfermedad con la que deben lidiar en su día a día. En nuestra sede les ofrecemos los servicios gratuitos de psicología, trabajo social, fisioterapia, prevención, voluntariado, atención sanitaria y nutrición».

Por parte del Ayuntamiento de Adra, el concejal de Deportes, Juan Antonio Fernández, ha mostrado su satisfacción por el «enorme éxito de esta segunda carrera solidaria contra el Cáncer de Mama». «La respuesta de nuestros vecinos y vecinas ha sido, como siempre, ejemplar. Casi un millar de personas han salido a las calles no solo para correr, sino para mostrar su compromiso con una causa que nos une a todos», ha destacado.

Por su parte, la edil de Salud, Patricia Berenguel, ha agradecido «la participación de asociaciones, voluntarios, patrocinadores y ciudadanía en general que han hecho posible este evento». «Cada paso que se da en esta carrera simboliza la fuerza, la esperanza y la lucha de todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad». Asimismo, ha asegurado que «desde el equipo de Gobierno de Manuel Cortés continuaremos impulsando la práctica deportiva, la vida saludable, además de programas de concienciación y apoyo, porque la salud y la solidaridad son pilares fundamentales».

Esta segunda edición de la carrera ha sido una fiesta de la solidaridad, donde familias enteras han participado, ya sea con seis kilómetros a pie o siete kilómetros corriendo, y mostrando el lado más humano y solidario de los abderitanos.