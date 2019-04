Xirgu a Lorca: «Mucho le agradezco dedicarme el romance que más le gusta» Margarita Xirgu, agarrado del brazo de Federico García Lorca, en una foto con un interesante juego de miradas / R. I. Un libro recopila todas las cartas que escribió la actriz catalana que interpretó las principales obras de García Lorca desde 1927 JORGE PASTOR Granada Viernes, 5 abril 2019, 01:08

Barcelona, 12 de julio de 1928. La actriz Margarita Xirgu, que había conocido dos años antes a Federico García Lorca en el hotel Ritz de Madrid, responde con retraso a una carta enviada por el poeta de Fuente Vaqueros. «No le escribí antes porque trabajo mucho y no me queda tiempo para nada», dice Xirgu. «Pasado mañana salgo para Font-Romeu (Pirineos Orientales); allí puede enviarme las dos obras que me anuncia, que yo leeré con toda atención, aprovechando los días que voy a descansar allí». «Envíeme también –prosigue– su libro 'Romancero gitano' y mucho le agradezco su atención de dedicarme el romance que más le gusta a usted». En el margen superior izquierdo Xirgu dibujó el monograma que utilizaba en su papel membreteado. Estaba formado por una 'M', que encierra el cuerpo de un búho y da la vuelta en los ojos, y la 'X' que son las patas. Se especula con que el dibujo fuera de Grau Sala o del mismísimo Dalí.

Esta misiva remitida por Xirgu al «señor Don Federico García Lorca», que en ese momento se hallaba en Madrid, es uno de los documentos que conforman el corpus de 'Epistolario. Margarita Xirgu', de la editorial Renacimiento, donde se recoge toda la actividad epistolar de la intérprete catalana, nacida en Molins de Rey en 1888 y protagonista principal de la producción dramatúrgica lorquiana: 'Mariana Pineda' (1927), 'La zapatera prodigiosa' (1930), 'Yerma' (1934), ' Bodas de sangre (1935), 'Doña Rosita la soltera' (1935) y 'La casa de Bernarda Alba' (1945).

Múltiples referencias

Son muchas las referencias de Xirgu a Lorca en este trabajo que ha llevado a los editores seis años de investigación. En unos casos por correspondencia directa y otra, no menos interesante, indirecta. En una epístola dirigida al escritor Joaquín Montaner, fechada en Madrid el 18 de octubre de 1927, Xirgu relata que «'Mariana Pineda' no ha gustado y no se podrá dar en una tercera representación» en Zaragoza, lo que corroboraba el escaso éxito que tuvo el estreno de esta obra en Madrid y Barcelona con decorados de Salvador Dalí. Tanto es así que le confiesa al propio Montaner que se estaba planteando sacar 'Mariana Pineda' de su repertorio para resarcir las pérdidas. En esos momentos la relación entre Xirgu y Lorca todavía estaba muy verde. «A Lorca le dije que le haría 'La zapatera prodigiosa', pero sin decirle los compromisos que tenía contraídos, ni cuándo».