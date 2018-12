Dani Herrera: «Volver ha sido una terapia que nos ha venido muy bien» La banda granadina culmina un año de ensueño con un concierto en el Planta JUAN JESÚS GARCÍA Viernes, 21 diciembre 2018, 19:41

La segunda mitad de esta década será recordada por los regresos de los grupos históricos del rock granadino. Lo hicieron 091 con su marcha triunfal de 2016 (acaso prolongada en años próximos), SOS al año siguiente, Autoblues en versión Lost Perdidos, Miguel Ríos con la excusa sinfónica y también los KGB, como Dorian Gray... y Mamabaker, para celebrar el vigésimo aniversario de 'Lunar'. Se trató de un disco aún inagotable y manantial de ideas para otros muchos grupos posteriores. Pero acaba el año y los Mamabaker vuelven también a sus otros oficios, así que el concierto del viernes en el Planta es el de la despedida definitiva.

–La vida sigue igual: unos que se van y otros que vienen... ¿su baterista cambia ahora de equipo?

–Para nada. Cuando eres Mama Baker, lo eres para toda la vida. Tenemos varios ejemplos en nuestros Niños Mutantes (y siguen siendo Mama Baker, incluso aquellos que nunca lo han sido y que siempre quisieron serlo). Eso sí, se hacen cesiones, pero sin cláusulas del miedo (carcajada).

–¿Ha sido un año entretenido?

–Mucho. Todo el proceso de la reedición, remasterización y fabricación de 'Lunar', los ensayos, las entrevistas, los conciertos… El poder recuperar todas esas sensaciones ha sido una terapia que nos ha venido muy bien a todos.

–Y eso que iba a ser un solo día...

–Esa era la idea. Nuestra intención era celebrar estos 20 años de 'Lunar' dándonos un homenaje a nosotros mismos y a toda la gente que nos pedía hacerlo… Esa era la excusa. Después, las cosas han ido surgiendo de forma natural.

–Me ha llamado la atención la cantidad de músicos de grupos que han ido a sus conciertos...

–Sí. Cuando nos dijo la gente de En Órbita que la última pista para anunciarnos eran músicos hablando de nosotros (Juan Alberto Mutante, Antonio Arias, Álex de Lori, Arturo de Cecilia Ann y Jess de Viva Suecia), ya nos sorprendió y nos encantó el cariño con que lo hacían… Pero es que aparte de ellos ha habido un montón de gente de bandas que nos han estado animando y apoyándonos en todo momento… eso quiere decir que algún granito de arena aportamos. Me quedo además con el comentario que Virginia Díaz puso en el programa de Cachitos de TVE: «Son los padres del sonido indie granadino incipiente. Y la madre de otros grandes de Graná, Niños Mutantes».

–Nos ha servido para recordar lo buenas que eran sus canciones...

–En la vida de cada canción hay un momento en el que para ti, como autor e intérprete, por el hecho de tenerla tan machacada, acaba por cansarte. Cuando pasa el tiempo y la recuperas, como ha sido nuestro caso, le vuelves a encontrar los matices que habías olvidado.'Lunar' siempre fue un disco muy fresco, muy caótico y muy divertido. Las canciones no tenían un estilo definido, no siguen un patrón ni un modelo concreto, sino que surgían del guion que marcaban cinco cabezas distintas que pensaban cosas distintas. Y esa mezcla era lo que las hacía especiales. No sé si mejores o peores, pero especiales.

–¿Saldrá algún disco en directo de recuerdo?

–No nos lo habíamos planteado. Sé que hay algunas cosas que se han grabado, pero aún no hemos tenido oportunidad de oír nada, y no sabemos si hay algo decente.

–«Me voy pero te juro que mañana volveré»... ¿Nino Bravo va a seguir teniendo razón?

–Ahora mismo, lo único que nos planteamos es que el concierto de Planta Baja sea una fiesta, un colofón a un año genial en el que hemos podido cumplir un sueño y hemos podido volver a disfrutar de lo que nos gusta hacer y con quien nos gusta hacerlo.