«Los viajeros antiguos estaban hechos de otra pasta, por eso llegaron tan lejos»

El escritor y periodista Fermín Bocos fue en la tarde de ayer el invitado de una nueva edición del Aula de Cultura de IDEAL, que ... tuvo lugar en el Cuarto Real de Santo Domingo con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Bocos es un periodista de amplísima trayectoria en la radio y televisión, con responsabilidades en la dirección de formatos tan identificables como '24 horas', y ha sido colaborador de programas especializados en viajes como 'Gente viajera' en Onda Cero, como recordó el director del Aula de Cultura, Eduardo Peralta. Ayer trajo a la capital bajo el brazo su nuevo libro, 'Cuando viajar era descubrir', el cual ha sido publicado por Editorial Almuzara.

«Viajar a Granada siempre es un placer, porque mires lo que mires, todo es belleza», aseguró el periodista. «Una provincia que está además a orillas del Mediterráneo, que es el origen de lo que somos». El periodista se extendió al hablar de los cambios que ha vivido la ciudad, con el amplio número de zonas peatonalizadas, y recordó los miles de kilómetros que ha recorrido a pie, disfrutando de rincones lejanos con muy poco presupuesto, «porque no había más».

El escritor recordó aquella época en la que se podía viajar a Extremo Oriente y descubrir lugares que hoy ya no existen. Y reseñó la historia de aventureros como Alvar Núñez Cabeza de Vaca, a quien calificó como «el gran perdedor de la conquista», quien, casi desnudo y abandonado, recorrió a pie los 2.200 kilómetros que median entre Florida y Ciudad de México, y cuyo periplo se narra en el libro que vino a presentar.

«Hemos tenido antepasados que decidieron que la vida era suficientemente corta como para no quedarse sentados en casa, personas que no se arredraban cuando se les pinchaba una rueda del coche. Hoy, si se nos pincha a nosotros, no sabemos si llamara a la grúa o pedir que nos lleven a nuestro destino en taxi», dijo. En las páginas de 'Cuando viajar era descubrir' aparecen las biografías viajeras de Agatha Christie, Gustave Flaubert y Richard Burton entre otros. Muchas de sus apreciaciones son hijas de vivencias propias, como el descubrimiento del paraje donde se encontraba, presuntamente, el palacio de Ulises en Ítaca, excavado sin éxito por el descubridor de Troya, Schliemann, que visitó no sin dificultad leyendo 'La odisea', y pudo observar finalmente entre la niebla, acompañado por su mujer y su hijo.

Ampliar Peralta y Bocos, con el libro del escritor y periodista. P. M.

Los grandes descubridores fueron también viajeros. El propio Schliemann le llevó a Schulten, el buscador obsesivo de Tartessos. El primero de ellos, como recordó, se hizo rico comerciando y, en lugar de comprarse una villa en la Costa Azul, invirtió su fortuna en demostrar que los escritos de Homero no eran un sueño. También contó Bocos las circunstancias del matrimonio del alemán, con la única mujer, Sophia Engastromenou, que fue capaz de recitar de memoria 'La Ilíada'. Un personaje que creyó descubrir la máscara de Agamenón e inmediatamente escribió al rey de Grecia para contarle su hallazgo. Una persona que simboliza el espíritu de los grandes viajeros de la historia.

Mujeres

En el libro de Bocos tienen también mucha importancia mujeres como lady Hester Stanhope, la inventora de las técnicas de excavación modernas que aplicó en Ascalón en 1815. Stanhope sintió la llamada de oriente en una época en la que, paradójicamente, aquella zona del mundo parecía mucho más abierta que hoy, cuando, como recordó el escritor, Erdogan ha convertido ese monumento transversal que es Santa Sofía de Constantinopla en una mezquita y ha vuelto a aconsejar a las mujeres de su país que lleven velo. Igualmente, en el volumen aparece Egeria, a quien se puede considerar la patrona de las viajeras. Y Gertrud Bell, la mujer que tras la I Guerra Mundial dibujó las fronteras de Iraq. Pero también nombres como Alexander von Humboldt o el general John Moore. O Alí Bey, ese personaje nacido en Barcelona con el nombre de Domingo Badía, y que acabó siendo un espía que se introdujo en La Meca.

Finalmente, Bocos también tuvo un recuerdo especial para Manu Leguineche o Javier Reverte, auténticos viajeros y aventureros que 'vivieron' el mundo, además de viajarlo.