Valeria Castro: «Ojalá el folclore vuelva a ser lo pop que siempre ha sido»

Los que no frecuentan mucho los fenómenos youtubers supieron de ella cuando puso voz y música a los damnificados por el volcán de La Palma, ... su tierra. Desde entones ha colaborado con muchos nombres de postín, hasta una celebridad como Alejandro Sanz, dijo de ella que «su voz surge cuando se unen talento y dulzura». Y esa voz inunda todas las canciones de 'Con cariño y con cuidado' y 'El cuerpo después de todo', dos discos que la han llevado a los Grammys y a llenar su estantería de premios. Pasará por aquí el domingo en el Palacio de Congresos

- 'Supimos de usted 'Con cariño y con cuidado' y su voz conmovedora… ¿Cómo han sido esos dos años hasta 'El cuerpo después de todo'?

- Laboralmente han sido dos años preciosos, con experiencias que soy consciente del privilegio que es tenerlas y de lo cual me siento súper agradecida. Pero a la par no hay que negar que una es un ser humano al cual a veces las cosas se le quedan grande y también he pasado por tanto por momentos que me han abrumado. Es esa forma humana la que la ha inspirado más este disco.

- Porque en medio han pasado muchas cosas, Los Grammy, Los Goya, la medalla de su tierra, 'Disco del año'…ufff.

- Son frases que llenan el curriculum y que una agradece, pero no puede ser que te definan. Hay que hacer las paces con la idea de que a pesar de todo ello el grueso de lo importante lo define el público que decide escucharte, pase lo que pase.

- Por cierto, decía el Kanka, que actuó en los Goya, que era bastante ajeno a ese mundo de alfombras rojas… intuyo que le pasa lo mismo ¿es así?

- No es un mundo en el que me quisiera quedar a vivir siempre (risas). Precisamente porque somos una industria que tiene esa respuesta del público muy a mano, esa humanidad que desprenden los directos te permite por suerte o por desgracia comparar con el resto de 'eventos' que te van ocurriendo. Entiendo su 'necesidad' y agradezco que me quieran tener en cuenta mucho, pero al final del día para mí son más importantes otras cosas más mundanas.

- En ese espacio de tiempo ha dejado de ser un tesoro guardado a una artista a voces ¿va todo demasiado deprisa o mantenemos el timón?

- Tengo la suerte de llevar conmigo unos valores que me enseñaron en casa que me atan los pies muy bien al suelo. Una trabaja diariamente y reconozco que frente a otras circunstancias las mías son rápidas, pero todo es cuestión de abrazar las cosas como vengan.

- Su nombre lo han sumado a esa corriente de gente joven que han partido de, abrazado y también cambiado el folk… ¿Se siente bien al lado de esos nombres, que ya son muchos?

- Muy bien, que haya un imaginario colectivo antiguo que nos ubique en la actualidad me parece de un valor incalculable. Debemos mucho a esas músicas y simplemente siento que somos gente que está jugando a agradecer y a disfrutar de lo que le inspira.

- Aunque este segundo disco… ¿Es más pop?

- Lo es, precisamente porque lo bonito es que puedan convivir, que ojalá el folclore vuelva a ser lo pop que siempre ha sido. Este es probablemente para mi tanto el disco más pop como el más folclórico que he hecho, tiene de todo un poco.

- Da la sensación de que manda la música sobre las historias ¿voy bien?

- Las historias son la semilla de las canciones, pero lo que permite que trasciendan, que ganen en emoción, en expresión, es que lo que las abrace y rodee, la música, esté en el eje central, que marque el camino.

- Sin embargo sus letras son muy introspeccionistas… ¿No le da reparo exponerse así?

- En este disco probablemente haya sido más difícil exponerse porque he mirado egoístamente a lo que me estaba ocurriendo para que no me ahogara de alguna manera. Sin embargo, cuando ves que la gente se ve reflejada en esas letras te das cuenta que las historias que cada una vivimos tienen mucho que ver con las de quien está alrededor y eso siempre repara la vergüenza que pueda dar exponerse de esa manera.

- El cuerpo es el centro de ese universo, visto desde dentro y desde fuera ¿necesitaba hacer ese ejercicio de fisicidad y autoconocimento?

- Necesitaba prestarle atención, que no pudiera la vorágine conmigo y saber que como a cualquiera, el cuerpo responde de maneras muy concretas a lo que nos pasa. Ahondar en las letras pasando por él era una forma de empezar a curar lo que haya provocado efecto en él.

- Algunos siempre han encontrado su cercanía con Silvia Pérez ¡ahora se han encontrado! Cuente, cuente…

- Para mí es un sueño tener a Silvia en este disco: referente, maestra, ahora amiga. Fue precioso trabajar juntas en ese estudio y poder regalarle a la gente un poco de lo mágico que fue ese momento

- Oyéndola, a mí pasa, también la imagino con Sheila Blanco ¿está entre sus probables?

- La verdad que no la conozco, pero oyéndola ahora me parece precioso lo que hace.

- Empieza a ser una artista para grandes números, también de público ¿cómo lleva esa distancia cada vez mayor con el oyente?

- Trabajando en reducirla siempre que se pueda. Por mucho que crezca el número de público sigue siendo, cada uno o una, seres humanos que te están regalando su tiempo y ese valor no cambia. Tengo mucho respeto por mi público y agradezco enormemente esos esfuerzos por venir a conciertos, esas historias que te cuentan cuando coincides. El «éxito» o lo que quiera que seentienda por él no puede interponer mayor distancia con el oyente.

- Se lo pregunto porque precisamente en 'La soledad' me recuerda a Janis Joplin cuando dijo: «en el escenario hago el amor con 20.000 personas pero luego en el hotel duermo sola»…

- Es distinta la distancia que la soledad. El escenario es la mayor y mejor medicina, pero la vida es algo diferente a eso. Dudo que no haya artista que no se enfrente con la soledad así como también dudo que no haya cualquier persona que lo haga. Es cuestión de domarla, de que no se sufra de manera muy bestia.

- Desde luego su magnetismo es incuestionable: Silvia, Macarena García, Bárbara Lennie, Sara Carabonero, y más y más, acuden a usted como a la luz ¿cómo se consigue semejante elenco de compañeras?

- La respuesta del oyente no es nunca algo que una sepa, se crea arte para que llegue pero no sé cuáles son las herramientas. En casos de los que nombras van más allá del trabajo y se convierte ya en amistad. Eso sí se consigue con cuidados y queriendo crear vínculos, pero ya no tiene que ver con la música. Las amistades las debe cuidar todo el mundo.

- Y ya por último: ser isleña ¿marca carácter?

- Marca, define, se sufre y se celebra. Tengo la mayor parte del tiempo mi tierra lejos, pero ese recuerdo constante me ancla, me permite anhelar y querer volver, y eso siempre te hace ser quien eres.

- Y en su caso, palmera… Volviendo a la realidad: ¿les hemos olvidado cuando las portadas están en otro sitio?

- El olvido se siente latente, sí. Pero para eso lo nombraré siempre que se pueda, para depositar mi granito de arena en este proceso de recordar, de tener siempre a La Palma presente.