El mundo en el que vivimos está cambiando, y a pasos agigantados, como pudimos comprobar el pasado lunes. Uno de los signos de los tiempos ... es el desplazamiento de poder a las empresas tecnológicas, inseparable de la vida de miles de millones de personas que compran sus productos, interactúan en las redes sociales y ceden sus datos sin saber que son mercancía. Todos estos temas y muchos más los trata el escritor y periodista sevillano Juan Carlos Blanco en el ensayo 'La tiranía de las naciones pantalla', que acaba de publicar Akal.

–Usted pertenece a la generación que aún se divertía jugando al escondite o al fútbol en la calle.

–(Risas) Así es. En un capítulo del libro que dedico a los 'baby boomers' lo cuento. En la televisión había un canal y medio. Nos vimos obligados a aburrirnos. Eso nos dio otros atributos que nos han ayudado a aguantar las embestidas de la pandemia digital que estamos sobrellevando.

–¿Esa generación ha sido capaz de usar el antídoto que lleva dentro?

–Creo que sí, porque no hemos vivido la saturación, intoxicación y la ansiedad digital que soportan estas nuevas generaciones, aunque la mancha poco a poco está extendiéndose hacia quienes han cumplido algunos más años. Ahora, te vas a tomar un café con alguien y raro es que no mire el móvil, y hay muchas personas que no aguantan en el cine dos horas sin mirar sus redes. Eso es lamentable. Los tiempos muertos ya no existen. Miramos el móvil en la consulta del médico y en la cola del supermercado.

–¿Si viniera George Orwell y viera 2025, cómo reaccionaría?

–Orwell y otros pensadores de su nivel fallecidos volverían a sus tumbas escandalizados... (risas). En un teléfono móvil podemos desarrollar casi toda nuestra vida, no sólo la digital. Vivimos un momento que, incluso desde el punto de vista geopolítico, es distópico. Si uno pasa cuatro, cinco o seis horas diarias delante de la pantallita, significa que pasas cinco días al mes y dos meses al año mirándola. Una barbaridad.

–Hemos hablado mucho de los gobiernos en la sombra. ¿Ahora lo son las tecnológicas?

–No soy nada conspiranoico. Hay que tener cuidado con el aumento de ideas peligrosas que facilita la proliferación de las redes sociales, con su carga de credulidad derivada de la falta de criterio. Pero no debemos olvidar que, en el fondo, las plataformas tecnológicas son empresas. Y buscan su beneficio, convirtiéndose en monopolios y oligopolios que ganan tanto dinero que han creído que pueden suplantar a las naciones–Estado. Y quieren dictar sus propias reglas del juego.

–Una frase dice que cuando un periódico es gratis, la mercancía es el lector.

–La destrucción de los medios de comunicación viene en parte dada por quienes han descubierto que ofrecer contenidos gratis es como tirarse de un cuarto piso. El ciudadano cree que la información es gratis y desvaloriza el producto. Lo del lector o el ciudadano como mercancía es algo que puede intuir quien sabe que la información que da le sirve a las empresas para venderle cosas o para algo peor incluso. Hoy en día, vivimos una situación insostenible en la que las plataformas monitorizan casi todas nuestras actividades para convertirlos en producto. Ante eso, sólo queda rebelarse o resignarse.

–En una situación de crisis geopolítica, ¿nos hemos vuelto manipulables como masa?

–Titulo un capítulo del libro 'Fentanilo para las democracias' porque es indiscutible que en cualquier campaña política usar bien los algoritmos, excitando las opiniones y los instintos de los ciudadanos, es más efectivo que cualquier discurso anunciando una medida concreta o un debate. El uso de algoritmos está destrozando la confianza de las democracias, porque usándolos se puede manipular a la opinión pública. Pensar en la victoria de Trump, por ejemplo, sin que estos tengan un papel, es algo imposible. Lo mismo que no creer en la intromisión de Putin en las elecciones de Cataluña.