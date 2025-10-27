Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Arias tocando con su banda, los TNT. Juan Jesús García

La Universidad de Granada hará un homenaje a Jesús Arias el 19 de noviembre

En el evento, titulado 'Así que pasen 10 años', participarán Lagartija Nick, José Ángel Arias y Soleá Morente, entre otros

Juan Jesús García

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43

El 2 de diciembre de 2015 fallecía el músico y periodista Jesús Arias. Diez años después, la Universidad va a dedicar una jornada a su ... memoria bajo el título tan lorquiano de 'Así que pasen 10 años'.

La Universidad de Granada hará un homenaje a Jesús Arias el 19 de noviembre