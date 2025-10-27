La Universidad de Granada hará un homenaje a Jesús Arias el 19 de noviembre

El 2 de diciembre de 2015 fallecía el músico y periodista Jesús Arias. Diez años después, la Universidad va a dedicar una jornada a su ... memoria bajo el título tan lorquiano de 'Así que pasen 10 años'.

Arias formó parte, junto a Ángel Doblas (bajo), José Antonio García (voz) y Joaquín Vílchez (batería), de TNT, una formación que está considerada como la primera banda punk de Granada. Surgieron en 1980, en plena eclosión del punk en España y antes de la Movida madrileña o el rock radical vasco. Con ellos se daría el primer Festival del Zaidín, donde estrenaron el disco 'Rimado de ciudad', que también sería la primera vez que se musicaban los poemas de Luis García Montero. Este mismo fin de semana, el grupo La URSS le dedicaba una pieza en su concierto, declarándose herederos de sus comprometidas canciones en los TNT, dentro de lo que podríamos llamar punk 'culto'.

Jesús era hermano del artista multidisciplinar José Ángel Arias. También de Antonio Arias y colaborador de Lagartija Nick, siendo pieza fundamental en proyectos tan celebrados como el 'Omega' junto a Morente. El mismo año de su fallecimiento estrenó su cantata 'Mater Lux', para grupo, coro y cantaora flamenca, que fue Estrella Morente, y algunos de sus poemas inspiraron recientes trabajos de Lagartija Nick.

En su trabajo periodístico formó parte de las redacciones de El Diario de Granada, El Día de Granada, Granada 2000, El País, El Mundo y Granada Hoy. También participó en algunos proyectos cinematográficos como la película 'Lorca, muerte de un poeta' de J. A. Bardem, y 'Muerte en Granada', de Marcos Zurinaga.

El día 19 de noviembre, en el Aula García Lorca, dentro del ciclo 'Aula de creatividad' de la Facultad de Filosofía y Letras, diversos ponentes hablarán sobre él, y su legado, desde puntos de vista muy diversos, sean el literario, el musical, el periodístico o el análisis profundo de su obra, ya que varios de los implicados son doctorandos que han puesto en su estudio el objetivo de sus trabajos de investigación. Intervendrán Isabel Daza, Juan Pinilla, José Luis Moreno Pestaña, Irene Chicharro (autora de la tesis 'JA: crítica musical, activismo cultural e ideología'), Ginés Torres Salina, Esperanza Romero, Richard Dudansky, Soleá Morente y el escritor y guionista Fernando Navarro, que está trabajando precisamente en un rodaje sobre su vida. Culminando la jornada entera con las intervenciones musicales de José Ángel Arias y un acústico de Lagartija Nick.

Coordinación

Una de las personas cuyo trabajo de doctorado versa sobre el músico y periodista es la filóloga Isabel Daza, que ha coordinando junto con el decanato las actividades de ese día (¡completo, desde las 09h a las 21h!).

Para ella se trata de «celebrar y recordar su fallecimiento. De alguna forma estudiando su trabajo he llegado a la conclusión de que Jesús es ante todo un poeta, ese poeta del que Joe Strummer afirmó que lo era 'en ocho direcciones'. Creo que la relación con la poesía da sentido a todo su trabajo y lo hace único, por eso la Facultad de letras era el sitio adecuado para este homenaje, en el que se han embarcado investigadores de legado, compañeros, o simples amigos para recordarlo».

A la pregunta de su vigencia a diez años de distancia, Daza confirma que «está más vivo que nunca, lo está en la escena musical, pero en la literaria… ¡Es que se conoce solo la punta del iceberg! En su archivo hay poemarios, novelas, obras de teatro… ¡su obra es inmensa!».