Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La folclórica Laura Gallego. Green Cow Music

Laura Gallego

Artista
«No soy la única folclórica, sino la última»

Vermú de domingo ·

La artista reivindica la vigencia de la copla: «Pretendo conservar su esencia, pero extrapolándola a la época en que vivimos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El folclore no se me quita ni en pijama ni haciendo la compra», dice Laura Gallego. Tampoco haciendo entrevistas: mientras que el espíritu de Lola ... Flores, su gran referente, sobrevuela la charla, la artista despliega gracia y poderío, canta un poquito y recuerda cuando, con 16 años, ganó 'Se llama copla', el concurso de Canal Sur. Desde entonces no ha dejado de hacer televisión y de subirse a los escenarios, reivindicando la copla al cantar por Marifé de Triana o Rocío Jurado y atreviéndose a fusionar el género con jazz, tecno o tango. Esa mezcla articula su espectáculo 'La última folclórica', que llegará el 21 de noviembre al Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción y el 27 de noviembre al Teatro Campos Elíseos de Bilbao, últimas fechas del año de una gira que reanudará en enero. «Quien entra a verlo sale con carné de folclórica, porque todos llevamos una dentro, por muy señor de traje que seas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  4. 4 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  5. 5 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  6. 6 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  7. 7 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia
  8. 8 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  9. 9

    Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia
  10. 10

    Once años en busca de un gran aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No soy la única folclórica, sino la última»

«No soy la única folclórica, sino la última»