El presentador Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Gran Hermano'. Mediaset

Jorge Javier Vázquez

Presentador
«Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»

Al frente de la nueva edición de 'Gran Hermano' y de 'El diario de Jorge' por las tardes, dice vivir la política «como un 'reality'»

J. Moreno

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

A sus 55 años, Jorge Javier Vázquez asegura que su posición ideológica no ha variado en ningún momento. El popular presentador nacido en Badalona compagina ... su interés por la actualidad política con los 'realities' de Telecinco o escuchando a esas personas anónimas en 'El diario de Jorge' que nos evaden de la realidad. Dice, eso sí, que su pasión por el corazón tras el final de 'Sálvame' decayó. «Mi mente estaba agotada y saturada», confiesa.

