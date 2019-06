La última fantasía final

Los que pertenecemos a una generación muy concreta (ni antes, ni después: el momento exacto) vivimos con entusiasmo su llegada a occidente. Era 1996. El anuncio fue portada en la prensa especializada: 'Final Fantasy VII' saldrá de Japón. Como si fuera 'Una nueva esperanza', el séptimo capítulo estaba llamado a convertirse en un principio prometedor. Y lo fue. El mundo del videojuego -minúsculo, por aquel entonces, comparado con el de ahora- aplaudió la obra de Hironobu Sakaguchi, Tetsuta Nomura y Nobuo Uematsu, entre otros. Fue tan trascendente que, de hecho, los amantes de los juegos de rol, el género más carismáticos de todos, seguimos enamorados de la obra.

Casi 30 años después, el remake de aquel videojuego está -más- cerca de llegar al mercado. Mientras que la línea original va por el episodio XIV. Episodios, por cierto, que no tienen nada que ver unos con otros. Comparten ideas, estilos, criaturas, música... pero son distintas historias. Historias distintas, como todas las que hemos visto en los últimos años: películas, series de animación y cortos inspirados en Final Fantasy. Todos de una calidad muy variable. Lo que nadie podía imaginar es que el universo del videojuego llegara a la primera división de las series de imagen real.

Sony acaba de anunciar que hará una serie basada en el Final Fantasy XIV. Detrás del proyecto, una magnífica noticia: Hivemind Entertainment. ¿Quién? La productora de una de las mejores series de ciencia-ficción de los últimos tiempos, 'The Expanse', y la encargada de dar vida a los libros -y videojuegos- de Geralt de Rivia: 'The Witcher'. Aún no hay fecha de estreno ni intérpretes confirmados. Esperaremos impacientes.

Quién nos iba a decir que aquellos juegos que nos parecían inalcanzables terminarían convirtiéndose en la materia del 'mainstream'. Se lo tengo dicho: cuiden a los que no entienden, respétenlos, escúchenlos; porque, tarde o temprano, terminarán siendo los que manden. Los frikis tienen el poder.