Titanes El eJE ¿Es cutre? Mira sí. Es cutre, muy cutre, en una cosa: los efectos especiales. No sé qué demonios han hecho, pero cada vez que sale algo hecho por ordenador es como si un gato desaliñado arañase una pizarra. JOSÉ E. CABRERO Granada Domingo, 20 enero 2019, 00:46

Fue una mezcla de morbo silencioso y friquismo imperante. Pero no fueron ganas. No, de verdad, no tenía un interés especial en 'Titanes', por mucho que esté diseñado genéticamente para husmear en todo lo que tenga que ver con superhéroes. Cuando vi el tráiler de la serie pensé que era cutre. Cutre: el aspecto, el color, los efectos, los diálogos, la idea de guión que se dejaba entrever, la intención. Todo me pareció cutre en la seria protagonizada por Robin y el resto de héroes secundarios con poca fama. Y era grave porque 'Titanes' era la primera producción audiovisual de la nueva plataforma de DC Cómics (para los neófitos: Marvel es Spiderman, Iron Man, Los Vengadores... y DC es Batman, Superman, la Liga de la Justicia...). Era su gran apuesta. Su gran renovación.

Hace unos días llegó a España, vía Netflix -aquí todavía no existe la plataforma de DC-, y, como les digo, me pudo la curiosidad y le di al play. Le di mientras daba de comer a la niña, como si fuera la Ruleta de la Fortuna. 50 minutos más tarde, con el babero a rebosar de papilla, removí el trasero y suspiré con cierta extrañeza. Esa tarde, en la siesta, puse otro capítulo. Y sí, leches, me dejó con ganas de más. Pero no quería decirlo muy fuerte, por si la catástrofe era épica. Entonces, por la noche, vi el tercero y el cuarto. Y ya no tenía dudas.

¿Es cutre? Mira sí. Es cutre, muy cutre, en una cosa: los efectos especiales. No sé qué demonios han hecho, pero cada vez que sale algo hecho por ordenador es como si un gato desaliñado arañase una pizarra. Lo demás es brillante: una guión magnífico, una fotografía cuidada y detallista, un estilo personal (incluso esos trajes 'artesanos', que parece inspirados en Watchmen), un ritmo vertiginoso... Me ha costado aceptarlo, pero sí: es una auténtica genialidad. Me quedan pocos capítulos para terminarla y, ojo, que estoy en intensa pugna por decidir cuál me ha gustado más, ésta o Daredevil.

Qué le vamos a hacer, soy débil. Siempre me gustaron las historias de esos héroes que son capaces de volver a levantarse, de reinventar su propio guión de secundarios, de resucitar cada lunes, pese a todo.