La veterinaria Fabiola Quesada, conductora del nuevo programa de divulgación y aventuras de La 1. RTVE

Fabiola Quesada

Veterinaria
«Siempre he tenido un vínculo con el continente africano, casi como si mi alma perteneciera a él»

Estrena en La 1 el programa 'Dra. Fabiola Jones', un viaje sobre la lucha por proteger a los animales más amenazados

J. Moreno

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos, 'Dra. Fabiola Jones' mostrará la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del ... continente. Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe. Al frente de este nuevo formato, que llegará muy pronto a La 1, está la veterinaria andaluza Fabiola Quesada, quien dejó hace 15 años su ciudad natal para trasladarse a África, donde ha hecho de su profesión una forma de vida.

