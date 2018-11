Sandra Golpe: «Es un privilegio vivir de esto» Sandra Golpe. / EP La directora y presentadora del informativo de sobremesa de Antena 3 suma nueve meses consecutivos como líder en audiencia JULIÁN ALÍA Jueves, 8 noviembre 2018, 20:34

Por noveno mes consecutivo, 'Antena 3 Noticias 1' asalta la cima de la audiencia. El informativo más visto actualmente en cuanto a cuota de pantalla (18,4% y 2.236.000 espectadores de media en octubre)no es otro que el que desde la temporada 2017-2018 dirige y presenta en solitario Sandra Golpe (San Fernando, Cádiz, 44 años), que recibió hace tan solo dos semanas la Antena de Oro.

- Se ha puesto a presentar en solitario y no para de liderar en audiencia.

Santiago González (director de 'Antena 3 Noticias') me dijo: «Te concedo la confianza para montar un equipo de compañeros porque te vas a quedar sola, a ver cómo funciona». Fue un salto a la piscina suyo. A lo tonto tengo ya 44 años, he pasado por todos los sitios de 'Antena 3 Noticias' y me he pasado otros diez años en la competencia. Llevo muchos años ya de oficio. Me puse a dirigir y a buscar compañeros, y fue un poco por intuición. Creo que mi humilde obra es esa, juntar personas muy competentes, apasionadas por lo suyo, cada uno con su visión de la realidad. Y luego una realización excelente. Eso, unido al buen ambiente, es lo que hace que un producto funcione. El responsable de los éxitos y los fracasos no es una persona, somos unas cuantas. Cuando vayamos mal me gustaría pensar que el fracaso también es de un equipo. Yo doy la cara, pero también tiramos de compañeros y expertos en determinados temas para que expliquen mejor las cosas. Mi intención no es estar todo el tiempo en la pantalla sola. Me gusta que haya mucho directo, que sea un informativo dinámico, y apoyarme en nuestros talentos en la redacción.

- ¿Le costó hacer frente a esa idea?

Tenía mucha fe en la gente que tenía a mi alrededor y muchas ganas de sacar adelante el informativo, que era el último de la parrilla en aquel momento. No queda otra que echar toda la carne en el asador. En mi caso personal, mis padres se fueron a vivir con nosotros. Tienes que dejarte la piel, trabajar, trabajar, trabajar, y ceder también. Yo no mando sin que nadie se realice. Yo escucho a todo el mundo, y todos aportan: el becario, el productor, el realizador, el ayudante, los jefes de sección. Y poco a poco vamos arañando numeritos y escalando puntos en la audiencia. Es un privilegio poder vivir de esto y dirigir un proyecto tan precioso. No puedo pedirle más a la vida.

- ¿Cómo se enfrenta a la escaleta en blanco?

Siempre hago plan A, plan B y plan C. Hago la escaleta por bloques. Hoy podemos abrir con esto, con esto o con esto. Y todos lo tenemos claro. Vamos analizando esos bloques y a lo largo de la mañana hay que decidir, y ahí sí tengo la última palabra. Cuando veo que la mayoría de mis compañeros no están de acuerdo, hago la fórmula de levantar la mano por cada opción. Tengo la última palabra pero me fío mucho de ellos.

- ¿Tiene muy en cuenta las audiencias y lo que se dice en las redes sociales?

Siempre vemos lo que interesa más y lo que menos. Y aunque el tema de Cataluña baje la curva, es importante y hay que contarlo porque es noticia. Si baja la curva, yo lo siento, pero no lo podemos dejar de lado. No hay que ser esclavo de lo que digan de ti. Somos periodistas y tenemos la seguridad de que si tal miembro del equipo nos cuenta una noticia, es así. Y si a un internauta no le gusta, pues lo siento mucho, pero nosotros tenemos a ese periodista que está diciendo la verdad. Al final se trata de tratar los temas con honestidad y de no dejarte ningún tema que sea noticia en el camino. Nuestros principales objetivos son el rigor y la credibilidad.