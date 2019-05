La ruptura de los Alcántara Captura de 'Cuéntame'. / RTVE 'Cuéntame' despide su temporada con el dramático desenlace del matrimonio de Antonio y Merche JUANFRAN MORENO Viernes, 31 mayo 2019, 02:49

Este artículo contiene espoilers de la temporada 20 de 'Cuéntame cómo pasó'

Nuestra ficción patria por excelencia ha vuelto a hacer historia. 'Cuéntame cómo pasó' ha cerrado la primera parte de su temporada 20 con un giro argumental que ha roto los esquemas de la longeva serie y ha provocado el enfado de algún que otro fan. Tras más de 368 capítulos emitidos, Antonio (Imanol Arias) y Merche (Ana Duato) se han divorciado después de décadas de matrimonio. Un último capítulo «terrorífico» - como lo definió el propio actor leonés en una entrevista para La 2 - que abre una nueva etapa en la ficción, que se emite en La 1 de TVE desde el año 2001.

Los guionistas han centrado el protagonismo de la última temporada de 'Cuéntame' en Merche. El personaje de Ana Duato ha encarnado el empoderamiento de la mujer a principio de los años 90. Una crisis de identidad con la que huyó de su rutina y plantó cara a su marido, Antonio Alcántara. No estaba dispuesta a seguir siempre los pasos de su esposo y reivindicaba su espacio, su comprensión, su independencia. Sus sueños y sus aspiraciones. En definitiva, el despertar feminista de la matriarca de los Alcántara. «No se trata de querer. Se trata de mí, de mí ser. Esta es mi crisis, no tu crisis. No te quedes con mi crisis, como haces con todo. Deja algo para mí», reprochó Mercedes a Antonio en el episodio final.

Ella pidió tiempo y él, después de tanta insistencia, lo entendió. Sus caminos se empezaban a separar. Sin embargo, la serie fue a más. En el hospital, mientras observaban a su nieta, la hija de Toni (Pablo Rivera) y Deborah (Paloma Bloyd), quien sufrió un parto prematuro en la ficción, se anticipaba la ruptura de la pareja. «No voy a poner ninguna pega. Tú lo haces por mí, y yo por ti. Lo hacemos porque nos importamos», apuntó Antonio. «Pues adelante», retomó Merche. «Divorciémonos», se replicaron los personajes ante el asombro de sus seguidores.

'Cuéntame' ha vivido otro de los golpes más intensos de su historia. En las últimas temporada, los Alcántara se han tenido que enfrentar a la marcha de Carlos Alcántara (Ricardo Gómez) a Nueva York, una infidelidad de Antonio, la muerte de Miguel Alcántara (Juan Echanove), los problemas con la droga de Inés (Irene Visedo), el cáncer de Merche… Sin embargo, el divorcio del matrimonio podría hacer tambalear los pilares de una familia ya de por sí complicada.

Será un nuevo reto para el equipo de la ficción producida por Ganga y TVE, que continúa con buenas cuotas de audiencia pese al paso de los años y la competencia de 'Supervivientes 2019'. En su penúltimo capítulo emitido, batió récord de temporada con un 15,4% de cuota de pantalla y 2.361.000 espectadores, revalidando su título como serie más vista de La 1. Así, 'Cuéntame' se prepara para retomar el rodaje de sus nuevos capítulos mientras su final no parece estar cerca.