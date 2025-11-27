RTVE mantiene su postura sobre Eurovisión: no participará si está Israel

«La posición de RTVE no se ha visto alterada. Mantenemos la misma posición de hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel ... en el festival de Eurovisión era insostenible por dos grandes motivos: en primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso».

Así de contundente ha explicado el presidente de la Corporación, José Pablo López, su postura ante la posibilidad de que Israel siga participando en Eurovisión. Será esta la postura que RTVE lleve a la Asamblea General donde se decidirá su participación, que se celebrará los próximos 4 y 5 de diciembre.

«El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son», ha apostillado en la comisión mista de control parlamentario de la Corporación RTVE, que se ha celebrado en el senado. López asegura que Israel «ha utilizado políticamente el concurso, ha tratado de influir en el resultado y no ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido en al menos los dos últimos años». El presidente de RTVE ha ido más allá al afirmar que cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso «estaría sancionado y suspendido transitoriamente».

López ha agradecido la carta que le ha remitido el director general de la UER, Noel Curran, en la que «me reconocía que gracias a la presión de RTVE se van a adoptar algunas medidas encaminadas a tratar de disuadir las ingerencias gubernamentales y la utilización política del festival, además de los votos fraudulentos, pero desde aquí quiero manifestar que estas medidas no son suficientes ni garantizan que la ingerencia de un gobierno como el de Israel o cualquier otro no se vuelvan a producir».

Hizo también referencia a una carta pública de Martin Green, director del certamen, en la que decía que las televisiones y los artistas «no representan a los gobiernos y que esto es un concurso cultural». Ante esa tesitura, López se pregunta «si el señor Green está proponiendo la vuelta de las televisiones rusa y bielorrusa al festival». «Confío en que nó -se respondió- porque todos sabemos que si esas televisiones volvieran al festival harían una utilización similar a la de Israel porque para ellos el concurso es mucho más que un concurso y tiene una derivada política muy importante».

«Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima asamblea general. Lo que pedíamos hace cuatro o cinco meses es lo mismo que vamos a pedir en la actualidad».