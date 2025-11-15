Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Rosalía, durante su entrevista en 'La revuelta'. R.C .

Rosalía y Rajoy

Crítica TV ·

Broncano hasta ahora ha confiado en su propio sello por encima del entrevistado ocasional

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El invitado importa, vaya si importa. Por mucho que se empeñen Broncano y Motos las cuentas en sus shows salen mejor si el entrevistado acompaña. ... Y esta semana se ha notado más que nunca con la holgada victoria que el primero logró el lunes cuando Rosalía decidió presentar allí en primicia su nuevo disco. 'La revuelta' consiguió ese día colocarse cinco puntos por encima de su principal competidor en estricta coincidencia. Luego las aguas volvieron a su cauce y el programa de Antena 3 retomó, el resto de días, su ventaja frente a la oferta de TVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  6. 6 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  7. 7 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»
  8. 8

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  9. 9

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  10. 10 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rosalía y Rajoy

Rosalía y Rajoy