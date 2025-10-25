Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Isabel Preysler y Pablo Motos. Antena 3

La Preysler y Motos

Crítica TV ·

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  3. 3 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  4. 4 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  5. 5 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  6. 6 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  7. 7 Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros
  8. 8 Gran paso para el nuevo acceso a la Alpujarra: llegan el falso túnel y el viaducto
  9. 9

    El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  10. 10 El coche sospechoso de la Chana que escondía dos paquetes de hachís y 2.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Preysler y Motos

La Preysler y Motos