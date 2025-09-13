Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Broncano. EP

Broncano y Mariló

Era consciente Broncano de lo que iba a pasar en su encuentro con Mariló Montero? No tengo la menor duda. A pesar de ese aire de improvisación en torno a lo que ocurre en 'La revuelta' todo está bien calculado para que funcione de la mejor manera

Mikel Labastida

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:04

Era consciente Broncano de lo que iba a pasar en su encuentro con Mariló Montero? No tengo la menor duda. A pesar de ese aire ... de improvisación en torno a lo que ocurre en 'La revuelta' todo está bien calculado para que funcione de la mejor manera. De hecho, en su segunda temporada en TVE, han limado varios aspectos (como las interacciones con el público que se alargaban en exceso) para optimizar los resultados. Han vuelto dispuestos a dar batalla.

