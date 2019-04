Entrevista Lara Álvarez: «Tener a Isabel Pantoja es una bomba» Lara Álvarez. / Roberto Garver La presentadora se lleva 200 bikinis a 'Supervivientes', que regresa este miércoles a Telecinco JULIÁN ALÍA Martes, 23 abril 2019, 21:13

Con entre 180 y 200 bikinis para 95 días e «infinitas grabaciones», Lara Álvarez (Gijón, 32 años) está de nuevo en Honduras, donde suele perder «tres o cuatro kilos» para presentar una nueva edición de 'Supervivientes', que arranca este miércoles en Telecinco a las 22.00 horas. Finalmente, ni estará sola, ni acompañada por una nueva cara, sino que Jorge Javier Vázquez, que pasó por una intervención quirúrgica tras sufrir un ictus, ha recibido el visto bueno de los médicos para incorporarse a la expedición. «Estaba deseando poder presentar uno de sus programas favoritos. No tiene sentido sin él, porque le da un toque y una chispa muy especial. Estaba en un reposo que no quería, pero que le tocaba, y está con muchísimas ganas y muchísima fuerza», comenta Álvarez sobre su compañero en la nueva edición del 'reality', que cuenta con 15 rostros confirmados. Entre ellos, Isabel Pantoja, Chelo García Cortés, Carlos Lozano, Azúcar Moreno y Colate Vallejo-Nágera. Aunque hasta el último momento puede haber novedades.

- ¿Cómo afronta su quinto año presentando el programa?

Pensaba que se me iban a ir quitando, pero cada año tengo más ganas de volver. Además, es la que menos información he tenido de todo. Me dijeron que iba a ser la edición de las sorpresas, y lo está siendo hasta para los presentadores. Y para los espectadores, claro, porque hasta la primera gala no vamos a conocer el 'casting' cerrado. Hasta el último minuto puede pasar de todo.

- ¿Qué le parecen los concursantes?

Muy potentes. Creo que Colate es uno de los grandes desconocidos y que puede dar muchísimo juego. A Omar lo conocemos de 'Gran Hermano', pero no tiene nada que ver una casa con una isla. Las circunstancias que se dan son completamente distintas. Aunque conozcamos al personaje, siempre descubrimos otro tipo de perfil. Tener a Isabel Pantoja es un puntazo. Una bomba. Siempre hablamos de un 'casting' potente, pero no solo por los nombres, sino por la mezcla que se origina. Se espera mucho de la gente joven, pero la que suele sorprender es la de mediana edad. Viene con ganas, pasada de vueltas de la vida, y que viene a hacerlo también a la isla.

- ¿Qué balance hace de su etapa en Mediaset?

Estoy superagradecida. Llevo cinco años si no me equivoco, y cada paso que doy, más y más contenta. Al final, esta casa me está abriendo las puertas a una vida profesional a la que no puedo poner una pega. Y 'Supervivientes' ha sido un máster en todo, también en lo personal. Al final, no trabajas con un equipo, convives con un equipo. Aprendes de 180 personas. Hay gente que lleva yendo 12 años, y algunos que vienen de la edición italiana que están seis meses allí.

- ¿Dónde cree que reside el éxito de 'Superviventes?

Nos gusta ver chicha, discusiones, el morbo, quién acaba con quién. pero también la supervivencia, y eso no lo tiene otro 'reality'. Aquí la gente adelgaza, lo pasa mal. No hay nada guionizado ni pactado.

- ¿Y cómo encaja las críticas que reciben estos formatos?

Bien. Al final es un tipo de programa que ve tanta gente, que no puedes gustar a todo el mundo. Y hasta la gente que lo critica lo ve. Siempre es guay la crítica constructiva, pero no siempre la encuentras. Hay mucha crítica por crítica, que es igual de respetable, porque en el fondo piensas: lo estás viendo. Algo bien estamos haciendo para que aunque genere rechazo, la gente lo vea y se enganche, pero la opinión es libre.