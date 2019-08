Entrevista Josep Pedrerol: «Acertamos el 99% de las veces» Josep Pedrerol posa en el plató de 'Jugones'. / Concha Gonzalo Vuelve al frente de 'Jugones' y 'El chiringuito' justo para el arranque de la temporada de fútbol JULIÁN ALÍA Miércoles, 14 agosto 2019, 19:23

Un mes de vacaciones es mucho tiempo, y tenía ganas ya de volver», dice Josep Pedrerol (Barcelona, 53 años) después de saludar a «los compañeros que han estado trabajando este verano, a los que están a punto de irse, y a los que están volviendo». El periodista deportivo ha regresado esta semana para coger el timón de 'Jugones' (de lunes a viernes en La Sexta a las 14.55 horas) y de 'El chiringuito (de Jugones)', en las medianoches de Mega. Sobre todo, para responder a aquellos que «permanentemente en las redes sociales» le preguntaban por el destino de Neymar.

- ¿Qué balance hace de los dos programas?

Con 'Jugones' hemos conseguido ser un referente informativo. Damos las noticias fundamentales, y hemos establecido una marca clara de información a mediodía. Eso hay que mantenerlo y pelear todos los días para conseguirlo. Yo creo que la gente tiene asumido que las noticias más importantes se cuentan en 'Jugones' y también en 'El chiringuito', donde también somos referentes en el debate futbolístico y deportivo.

- Han incorporado a Pedro Reparaz, pero no va a ser único en llegar.

Pedro Reparaz es nuestro editor, que tiene experiencia en varios países, ha vivido en Estados Unidos. Con él buscamos una perspectiva distinta y dar otro aire fresco a la redacción. Y además, aunque todavía se están cerrando, pero yo creo que se va a poder, vamos a tener dos fichajes galácticos como tertulianos, pero todavía no se pueden desvelar.

- Hubo mucho revuelo con el «tic-tac» que publicó en Twitter, pero todavía no se sabe dónde acabará Neymar.

Era una forma de jugar con ambas cosas: Cuándo vuelve el programa y qué pasa con Neymar. La gente estaba pidiendo que volviésemos ya para contar cómo estaba el asunto, porque si no no se lo creen. Es el culebrón del verano, y da la sensación de que urgía volver.

- ¿Y qué va a pasar con él?

No sé lo que va a pasar, porque estas cosas son muy cambiantes. La negociación no es fácil, depende de la presión del futbolista, que la está haciendo. Nosotros simplemente tenemos información de lo que está pasando, y esperamos seguir sabiendo lo que va pasando en estos días.

- ¿Hay contacto directo, por ejemplo, con Florentino Pérez?

Bueno, nosotros anunciamos los primeros que Neymar había dicho sí al Barça y eso no es noticia de Florentino Pérez. Pillamos también que a Joao Félix lo pretendía el Atlético de Madrid... La suerte es que tenemos la mejor redacción en 'El chiringuito' y en 'Jugones', y damos la mejor información. Damos las noticias bomba del Madrid, del Barça, del Atleti... Es que. somos muy buenos (risas). Tenemos contactos en todas partes. No son contactos de un amigo de no sé qué. no. Hay que tenerlos en muchos sitios, porque con una sola fuente tienes un problema. No siempre son interesadas, pero si no contrastas las informaciones. Aquí nos pueden desmentir pocas veces. Lo que decimos se cumple el 99% de las veces.

- ¿Reciben mucha filtración interesada?

Cualquier tipo de contacto que tengas te va a dar una información en la que sale bien parado. Las fuentes siempre hay que manejarlas con cautela. No hay ninguna que hable mal de sí misma, pero eso es algo bastante obvio. Cualquiera te contará lo mejor que tiene, no lo malo. No digo que mientan, pero sí se matiza en favor de quien da la información. Tienes que creerte la mitad de lo que te cuentan, y luego, por lo tanto, buscar la otra mitad para contrastar y dar la información correcta. La verdad pasa por tener más fuentes.

- El programa ha regresado con un 5,2% de cuota de pantalla. ¿Qué significa para usted que sea uno de los programas más vistos de la TDT?

Te satisface saber que el trabajo que haces tiene un resultado, y el más palpable es el de los datos de audiencia. Pero yo me quedo sobre todo con el cariño de la gente que he notado este verano. Es alucinante. En cualquier rincón del mundo la gente te dice: ¡'El chiringuito', 'El chiringuito'! Nos hemos convertido en un referente a nivel mundial, porque cuando damos una noticia aquí, se rebota en Colombia, Estados Unidos, México. pero lo más bonito es notar que le arrancas una sonrisa a la gente por las noches, y que se informa por nosotros. Que siente que somos cómplices de esta aventura. Notamos el cariño de la gente, que nos quiere y nos cree, y si nos equivocamos, nos perdona.

- Renovó el mes pasado con la cadena. ¿Lo tenía bastante claro o mareó la perdiz como Neymar?

No, no. Yo lo tenía bastante claro (risas). Estoy en la mejor empresa posible. Tengo una sensación de libertad increíble. Ha hecho una apuesta por estos formatos y por mí que yo agradeceré siempre. Nos deja hacer lo que nos da la gana. Creo que hay pocas cosas mejores que una empresa que te da eso, y que además te paga a final de mes.

- ¿Prevé movimientos en el mercado?

Poco, poco, poco, pero alguna sorpresa tiene que haber. Creo que nos vamos a divertir todavía. No serán muchos, pero sí que vayan a marcar parte de la temporada. Serán pocos pero intensos.

- ¿Quién debería agitar el árbol?

Es complicado. El Atleti ha hecho una pretemporada fantástica, y eso puede llevar luego a una confusión también, o el Madrid muy mala, el Barça más estable. Eso influye mucho en el ánimo de la gente de cara a afrontar la liga. Creo que hay que tener paciencia con esto. El entrenador tiene que saber si tiene plantilla o no, al margen de las sensaciones del público.