Isabel Pantoja abandona 'Supervivientes 2019' por problemas de salud Isabel Pantoja. / Telecinco La cantante regresa a España tras no poder continuar en el concurso de Telecinco. «Estoy preocupada y desolada», aseguró JUANFRAN MORENO Lunes, 8 julio 2019, 11:26

La noche comenzaba con una incertidumbre para Isabel Pantoja. Su participación en 'Supervivientes 2019' estaba en el aire tras haber sido evacuada de la isla por motivos médicos. Telecinco esperó hasta el domingo por la noche, momento en el que se emite 'Conexión Honduras' presentado por Jordi González, para comunicar la decisión del programa: la tonadillera debía abandonar el 'reality' y regresar a España para cuidar su salud.

La cantante se encontraba en observación desde el jueves. La cadena decidió apartar del concurso a su fichaje estrella «por prescripción médica» después de que los análisis rutinarios dieran «resultados altos en algunos valores». Pese a que no trascendieron los detalles del informe, desde 'Sálvame' apuntaron que Isabel sufre de diabetes y alteraciones en los niveles de triglicéridos que le han llevado a vigilar detalladamente su salud en los últimos años.

Desde la villa médica del hotel, donde se hospeda el equipo técnico de 'Supervivientes', Pantoja esperaba la noticia de su salida del formato. Antes de saber la decisión, la andaluza aseguraba «estar con fuerzas» para encauzar la recta final del 'reality', cuyo último programa está previsto que se emita el 18 de julio. «Quiero tranquilizar a mi familia. Estoy un poquito mejor, en reposo y muy bien cuidada», manifestaba la cantante.

Sin embargo, fue Jordi González el encargado de explicar la decisión de Mediaset tras tomar en consideración el parte médico. «A lo largo de tu estancia has estado sometida a restricciones dietéticas y a controles análiticos», aseguraba. «La necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatibles tu continuidad en el concurso. Debes abandonar el concurso para ser tratada en España», lamentaba el presentador.

La decisión provocaba el llanto de la tonadillera ante la mirada de su hija Chabelita, que se encontraba en el plató. «Estoy preocupada y desolada», argumentaba. «Todos los que hacemos el programa esperamos que tu recuperación sea rápida. No has defraudado a nadie», le felicitaba González. Posteriormente, la cantante comunicaba a sus compañeros que no volvería a la isla. «Estoy un poco mejor, pero por mi salud tengo que abandonar. Os deseo lo mejor del mundo», se despidió.

Críticas por presunto favoritismo

'Supervivientes 2019' también ha tenido que hacer frente a las críticas por presunto favoritismo a Isabel Pantoja. En este caso, las acusaciones las vertió Colate Vallejo-Nágera durante su entrevista en plató. El ex de Paulina Rubio aseguraba que Telecinco siguió una «estrategia» para alargar la estancia de Pantoja en el programa «por su nombre». En ese momento, Jordi González respondía: «Todo lo que se ha dicho sobre que su vuelta estaba pactada es mentira», aseveró el periodista. «Para decir mentiras, mejor nos metemos la lengua en el culo», exclamó.

Antes de entrar al 'reality', Pantoja firmó un contrato de larga duración con Mediaset para protagonizar nuevos proyectos en el grupo. A su vuelta a España, la tonadillera ya tiene asegurado un puesto como jurado en un 'talent show' musical, que llegará la próxima temporada a Telecinco.