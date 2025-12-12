Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un estercolero

Crítica de televisión ·

Estos días es difícil echar un vistazo a TikTok, Instagram, Bluesky o X y no darse de bruces con un clip de 'La casa de los gemelos 2'

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:37

Comenta

Estos días es difícil echar un vistazo a TikTok, Instagram, Bluesky o X y no darse de bruces con un clip de 'La casa de ... los gemelos 2', un reality que han levantado Carlos y Daniel Ramos, dos hermanos y creadores de contenido que bajo el sello ZonaGemelos, se han hecho conocidos por conducir debates en internet sobre asuntos polémicos, donde la violencia verbal y, a veces, física tiene su hueco, y por desarrollar directos donde las apuestas y los juegos de azar protagonizan los contenidos.

