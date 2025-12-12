Un estercolero

Estos días es difícil echar un vistazo a TikTok, Instagram, Bluesky o X y no darse de bruces con un clip de 'La casa de ... los gemelos 2', un reality que han levantado Carlos y Daniel Ramos, dos hermanos y creadores de contenido que bajo el sello ZonaGemelos, se han hecho conocidos por conducir debates en internet sobre asuntos polémicos, donde la violencia verbal y, a veces, física tiene su hueco, y por desarrollar directos donde las apuestas y los juegos de azar protagonizan los contenidos.

Sus cuentas suman cientos de miles de seguidores, pero en octubre de este mismo año dieron un gran empujón a su popularidad con 'La casa de los gemelos', un reality inspirado en 'Gran hermano' y 'Hotel Glam', pero sin reglas ni estructura. Distribuido a través de YouTube y Kick, inició sus emisiones el pasado 12 de octubre y echó el cierre nueve horas más tarde, de urgencia, tras detectar comportamientos que rayaban lo delictivo, con consumo de sustancias y concursantes como La Marrash y La Falete llegando a las manos.

El 7 de diciembre se puso en marcha la segunda entrega, ya con Kiko Hernández como maestro de ceremonias. Alcanzó los 200.000 espectadores simultáneos durante la gala inaugural. El resultado recuerda mucho al extinto 'Crónicas marcianas' y a la 'troupe' de personajes que por él pululaban, víctimas a menudo de un escarnio público en pos de la risa fácil y del entretenimiento vacuo. No en vano en 'La casa de los gemelos' también participa Coto Matamoros y en un primer momento se anunciaron como concursantes Aramis Fuster y Bea 'la legionaria', aunque causaron baja.

Estaba convencido de que las risas a costa de los demás eran un mal recuerdo del pasado, pero internet tiene mucho de estercolero.