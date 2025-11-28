Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Alba Flores, en 'La revuelta'.

Alba Flores y 'La revuelta'

Crítica de televisión ·

El programa de este miércoles dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista interesante y muy disfrutable

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El programa de este miércoles de 'La revuelta' dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista ... interesante y disfrutable, sin dejar a un lado la tontería y la diversión, que no tienen por qué estar reñidas. Vaya por delante que la primera parte del programa me sigue pareciendo de un sopor inaguantable. Llámenme carca, pero 'La resistencia' funcionaba mucho mejor cuando, al hilo de la actualidad, comenzaba con un monólogo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»
  10. 10 Crean un videojuego gratuito para escapar de la Alhambra con la palabra exacta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alba Flores y 'La revuelta'

Alba Flores y &#039;La revuelta&#039;