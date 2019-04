La ex Miss España María Jesús Ruiz, ganadora de 'GH Dúo' Isabel Pantoja ha visitado el programa para apoyar a su hijo Kiko Rivera, segundo finalista del 'reality' JUANFRAN MORENO Viernes, 12 abril 2019, 02:49

La casa más famosa de la televisión echa el cierre temporalmente. La ex Miss España María Jesús Ruiz (Andújar, Jaén, 36 años) se ha convertido en la ganadora de la primera edición de 'Gran Hermano Dúo' después de conseguir el apoyo mayoritario del público. La concursante ha superado en votos a su contrincante, Kiko Rivera, que ha quedado en segunda posición. La audiencia ya eligió este miércoles en la primera parte de la final -Telecinco dividió la última gala en dos noches- a Alejandro Albalá como tercer finalista y colocó al peluquero Juan Miguel Martínez en cuarta posición.

La modelo ha recibido el maletín con los 100.000 euros de premio entre abucheos del público y gritos de «tongo». María Jesús ha dedicado el premio a su madre, presente en el plató, y a la audiencia. «Agradezco de corazón a todas las personas que han hecho posible que esté aquí y que hayáis invertido un poquito de tiempo en conocerme. Os deberé esta alegría tan inmensa que siento», ha exclamado tras el anuncio de su victoria.

María Jesús Ruiz entró en 'GH Dúo' junto a su exnovio Julio Ruz, y la colaboradora de televisión Carolina Sobe. Su estancia en Guadalix de la Sierra ha estado marcada por la polémica y los continuos enfrentamientos con el resto de participantes. La andaluza comenzó en el programa un noviazgo fugaz con Antonio Tejado, con quien acabó la relación tras asegurar que era un «sufrimiento» estar con él. Ruiz saltó a la fama en 2004 tras proclamarse Miss España y representó a nuestro país en Miss Universo. Su vida personal ha estado marcada por sus amoríos con Julio Ruz y con el polémico empresario José María Gil Salgado.

Primera aparición de Pantoja en Telecinco

La noche ha comenzado con una sorpresa para Kiko Rivera. El cantante y DJ ha recibido la visita de su madre, Isabel Pantoja, que ha entrado en la casa para reencontrarse con su hijo y ha aprovechado para comunicarle que será concursante de la nueva edición de 'Supervivientes'. «Estoy feliz, voy a intentar dar todo lo que mi cuerpo pueda. He sido forofa de ese programa y verme en la isla era un sueño», ha explicado. La tonadillera ha hecho su primera aparición en público tras firmar un ambicioso contrato de cadena con Mediaset. Además de participar en este concurso, Pantoja se embarcará en otros proyectos en el grupo, como un nuevo 'docu-reality' sobre su vida diaria y la participación como jurado en un 'talent show' de música, según adelantó la revista 'Semana'.

En su reaparición, la artista también ha contado cómo vivió la adicción de su hijo a las drogas. «Lo importante es que está bien. Dejé todo para estar con él y no me separé ni un segundo de mi hijo. Gracias a Dios, ya está sano», ha asegurado entre lágrimas. Kiko desveló en la casa que consumía hachís, marihuana y cocaína todos los días, pero superó la enfermedad gracias al apoyo de su madre y a su novia, Irene Rosales. «Me harté de llorar, no sabía que lo iba a contar. Pasé una noche horrible, pero luego me sentí orgullosa de mi hijo», ha confesado la matriarca del clan Pantoja.