Los granadinos que presiden 'Anatomía de un instante'

Ignacio Castillo como Landelino Lavilla, a la derecha de la imagen, junto a Suárez, interpretado por Álvaro Morte. En el círculo, Sebatián Haro como Torcuato Fernández-Miranda.

Desde 1977, España ha tenido quince presidentes del Congreso de los Diputados. Quince políticos que se han sentado en el sillón más alto del palacio, un lugar, se pueden imaginar, con una perspectiva única de la historia de nuestro país. Solo dos personas más pueden contar lo que se siente ahí arriba, poniéndose en la piel de la máxima autoridad de la Cámara. Y las dos son granadinas.

En los últimos 50 años, el Palacio de las Cortes ha sido plató de rodaje en dos ocasiones. En 2011, para '23-F: La película', dirigida por Chema de la Peña; y este año, para la serie 'Anatomía de un instante', que firman Alberto Rodríguez y Paco R. Baños en Movistar Plus. «Y yo estoy en las dos», sonríe el actor granadino Sebastián Haro. «Soy el español no político que más tiempo ha estado en ese sillón», añade entre risas. Presten atención, porque la historia es para récord.

Resulta que Haro interpreta en 'Anatomía de un instante' a Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y una de las figuras clave en la Transición. Pero no es la primera vez que pone rostro al personaje histórico. Ni la segunda. «Llevo tres», afirma. Hizo de Torcuato en la miniserie 'Sofía', como amigo del Rey Juan Carlos. Repitió en 'El Ministerio del Tiempo', en el capítulo dedicado a Adolfo Suárez. Y ahora aquí, en 'Anatomía de un instante'. No había ningún otro actor con un currículum tan idóneo para el puesto. De hecho, no hubo que hacer cásting para el personaje, directamente le llamaron a él.

Haro, natural de Dílar, está «muy contento» con la serie. «Me parece fundamental para entender el país en el que vivimos y comprender dónde estamos política e históricamente. Creo que es una serie que debería verse y analizarse en los institutos». 'Anatomía de un instante', basada en la novela homónima de Javier Cercas, cuenta los hechos que precedieron al intento de golpe de estado del 23-F, dibujando el perfil de las tres personas que no se achantaron cuando Tejero disparó al aire: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Gutiérrez Mellado (Manolo Solo) y Santiago Carrillo (Eduard Fernández).

El caso es que Haro, al que veremos en la segunda temporada de 'Marbella' y en la ópera prima de Ricardo Gómez como director, 'Una familia', también estuvo en '23-F: La película'. Ahí no interpretó a Fernández-Miranda, sino a Landelino Lavilla, que era el presidente de las Cortes en la Transición, es decir, el que presidía el congreso el día que Tejero gritó aquello de «¡quieto todo el mundo!». «La casualidad ha querido que me siente dos veces en el sillón de la presidencia con dos personajes distintos y en las dos únicas veces en que se ha rodado dentro del Congreso de los Diputados».

¿A que no adivinan quién interpreta al presidente del Congreso Landelino Lavilla en 'Anatomía de un instante'? Sí, otro granadino: Ignacio Castillo.

El cásting

Su nombre crece cada año. Le hemos visto en 'La fortuna', 'Acacias 38', 'El secreto de Puente Viejo', 'Poquita fe', 'La Moderna', 'La favorita 1922' o la reciente 'Nails', donde su divertida escena con Cristina Castaño se ha convertido en la mejor promoción de la serie. También fue, cómo olvidar, el doble de Antonio Banderas. Ignacio Castillo, granadino, es actor y cineasta. Una vocación inquebrantable con la que disfruta «siempre y a todas horas». En esas estaba, preparando otro personaje, cuando le solicitaron una prueba de vídeo para un cásting. «Tenía que hacer de un señor que estaba escribiendo, muy serio, y de pronto se levanta por un ruido. Eso es todo lo que me dijeron», recuerda.

Unos días después le pidieron otro vídeo, pero esta vez le dieron más señas. «Me dijeron que me imaginara en el 23-F, cuando entraba Tejero... Me cogieron y, por fin, descubrí que era la serie de Alberto Rodríguez, al que admiro desde 'Grupo 7', 'La isla mínima', 'Modelo 77', 'Los tigres'... Menudo regalazo».

Castillo es Landelino Lavilla, ministro de Justicia con Adolfo Suárez y presidente del Congreso de los Diputados. «Es un personaje muy significativo, uno de los padres de la democracia», dice Castillo, que estuvo ocho días en el rodaje de 'Anatomía de un instante'. «Es un privilegio formar parte de alguna manera de este momento histórico». Desde el asiento del presidente de la Cámara, el granadino vivió dos momentos que le emocionaron especialmente. «El primero, la entrada de Tejero. Soy el último que se agacha con los disparos. Al tirarme al suelo vi los frescos del techo reflejados en unos cristales y, bueno, no sé si Landelino vio eso pero para mí fue muy real». El segundo, la entrada de Carrillo con la Pasionaria y Alberti: «Me emocionó por el significado que tiene esa apertura de los partidos a la democracia».

Ignacio Castillo, que además de actor también escribe y dirige cortometrajes (está trabajando en 'Agua y sangre', ubicado en la Guerra Civil y que se estrenará próximamente), habla de una «extraña y placentera sensación» con 'Anatomía de un instante' y su Landelino Lavilla. «Es el primer personaje que interpreto basado en la realidad. Es absurdo, pero me obsesionaba que si su familia veía la serie, pudieran ver algo en mí que les recordarse a él. No sé si lo he conseguido, pero lo he hecho desde ahí, desde esa admiración».

