El Emmy de Nueva York se viene para Albolote Jaime García y su equipo de Eslac New Media ganan el premio en la 68 gala anual de Nueva York, en la categoría de 'spot publicitario en español'

Jaime García, en su estudio de Albolote, y el momento en que anuncian al ganador en la gala de los Emmy de Nueva York.

José E. Cabrero Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 10:11

Jaime García no puede estar más contento en su estudio, en pleno corazón de Albolote. Él y su productora, Eslac New Media, han ganado un Emmy al mejor 'spot publicitario en español' en la 68 gala anual de Nueva York. Los Emmy de Nueva York reconocen la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, más allá de la ficción, que son los Emmy de Los Ángeles.

El spot ganador es un trabajo para la asociación sin ánimo de lucro 'American Anti Scammer', y muestra cómo actúan los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas. El proyecto e rodó en Middletown, Nueva York, con un equipo de profesionales americanos, dominicanos y españoles.

«Este es un reconocimiento excepcional al trabajo y dedicación en el campo audiovisual y además pone en valor el talento que hay en España», afirma García que, irónicamente, no pudo acudir a la entrega de premios porque estaba precisamente rodando otro proyecto. Sí lo hicieron su socio de Eslac New Media, Ray Hungria, y la actriz del proyecto, Naira Hernández.