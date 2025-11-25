Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Sandra Barneda, en una imagen promocional de 'La isla de las tentaciones'. Josefina Blanco

Sandra Barneda

Presentadora
«Con esta edición he aprendido que no sabemos nada del amor ni de nuestra pareja»

Conduce la novena edición de 'La isla de las tentaciones', el programa de Telecinco que pone a prueba la fortaleza de las relaciones

J. Moreno

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Dice la presentadora y escritora Sandra Barneda (Barcelona, 50 años) que ella no se la jugaría con su novia en 'La isla de las tentaciones'. ... Conduce el exitoso programa de Telecinco (de lunes a miércoles a las 21:45 horas) donde cinco parejas llegan convencidas de que nada es más fuerte que su amor. Todas piensan igual, pero sólo algunas han podido resistir al 'despertar de la tentación'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  6. 6 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  7. 7 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Estos siete bancos abonan la paga extra de Navidad esta semana: pensionistas afectados y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Con esta edición he aprendido que no sabemos nada del amor ni de nuestra pareja»

«Con esta edición he aprendido que no sabemos nada del amor ni de nuestra pareja»