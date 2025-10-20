Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Escena del último capítulo de 'Daryl Dixon', rodada en el mirador de San Nicolás. R. I.

Daryl Dixon llega a Granada: ya se puede ver la Alhambra con 'The Walking Dead'

AMC+ estrena el último capítulo de la temporada, donde Norman Reedus y el resto de protagonistas aparecen en el mirador de San Nicolás y en los alrededores del monumento nazarí

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

En febrero de este año, en la misma semana que se celebraban los Goya en el Palacio de Congresos, Granada se convirtió en el escenario de 'Daryl Dixon', el spin-off de la mítica 'The Walking Dead'. Aquellos días, pudimos ver cómo el mirador de San Nicolás o la mismísima Alhambra se transformaban en un escenario apocalíptico donde, intuíamos, todo iba a salir mal. Y por fin podemos salir de dudas. Sí: fuego, sangre, destrucción... pero tranquilos, ningún spoiler aquí.

Este lunes 20 de octubre, desde las 10.00 horas, ya se puede ver el último capítulo de la tercera temporada de 'Daryl Dixon'. Después de varias semanas viajando por toda España, Norman Reedus, Melissa Mcbride y el resto de protagonistas de la serie llegan por fin a Granada. Aunque en la ficción no parece que sea Granada, por cierto... Sea como sea, es fantástico ver cómo varios de los rincones más queridos y buscados de nuestra ciudad se transforman en escenarios de la historia. Además, es muy divertido ver las escenas y, después, observar las fotografías y los vídeos del cómo se rodaron.

Este último capítulo, como el resto de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', está disponible en la plataforma AMC+, a la que también se puede acceder a través de Amazon y Apple, pero siempre tras el pago de una suscripción a la cadena.

Granada es el escenario final de la tercera temporada del viaje de Daryl. ¿Volverá también en el principio de la cuarta temporada? ¿Volverán a rodar por la ciudad o por la provincia? Por el momento, disfruten de la velada... y cuidado, que lo mismo se queman...

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  9. 9 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda
  10. 10 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Daryl Dixon llega a Granada: ya se puede ver la Alhambra con 'The Walking Dead'

Daryl Dixon llega a Granada: ya se puede ver la Alhambra con &#039;The Walking Dead&#039;