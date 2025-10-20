Daryl Dixon llega a Granada: ya se puede ver la Alhambra con 'The Walking Dead' AMC+ estrena el último capítulo de la temporada, donde Norman Reedus y el resto de protagonistas aparecen en el mirador de San Nicolás y en los alrededores del monumento nazarí

En febrero de este año, en la misma semana que se celebraban los Goya en el Palacio de Congresos, Granada se convirtió en el escenario de 'Daryl Dixon', el spin-off de la mítica 'The Walking Dead'. Aquellos días, pudimos ver cómo el mirador de San Nicolás o la mismísima Alhambra se transformaban en un escenario apocalíptico donde, intuíamos, todo iba a salir mal. Y por fin podemos salir de dudas. Sí: fuego, sangre, destrucción... pero tranquilos, ningún spoiler aquí.

Este lunes 20 de octubre, desde las 10.00 horas, ya se puede ver el último capítulo de la tercera temporada de 'Daryl Dixon'. Después de varias semanas viajando por toda España, Norman Reedus, Melissa Mcbride y el resto de protagonistas de la serie llegan por fin a Granada. Aunque en la ficción no parece que sea Granada, por cierto... Sea como sea, es fantástico ver cómo varios de los rincones más queridos y buscados de nuestra ciudad se transforman en escenarios de la historia. Además, es muy divertido ver las escenas y, después, observar las fotografías y los vídeos del cómo se rodaron.

Este último capítulo, como el resto de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon', está disponible en la plataforma AMC+, a la que también se puede acceder a través de Amazon y Apple, pero siempre tras el pago de una suscripción a la cadena.

Granada es el escenario final de la tercera temporada del viaje de Daryl. ¿Volverá también en el principio de la cuarta temporada? ¿Volverán a rodar por la ciudad o por la provincia? Por el momento, disfruten de la velada... y cuidado, que lo mismo se queman...