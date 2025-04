J. Moreno Sábado, 26 de abril 2025, 00:01 Comenta Compartir

Cuenta el humorista Goyo Jiménez (Melilla, 55 años) que llegó al casting de 'Tu cara me suena', el concurso que Antena 3 emite en la noche de los viernes, con una imitación preparada, entre otros, de Raphael. Gustó y entró como concursante. «Me puse a cantar y les vi sonreír y me relajé tanto que empecé a hacer el imbécil. Les gusté y estoy metido en esto», cuenta el también actor.

-¿Cómo valora esta experiencia?

-Salimos de una zona de confort y hacemos cosas que no hemos hecho habitualmente. Hace muchos años, hacía cosas musicales pero ya estaba desentrenado. Y era muy fácil, me ponía delante de un micrófono y le sacaba el dinero a la gente, pero ahora tienes que hacer una actuación e imitación que te obliga a superarte. ¿La ventaja? Que tienes un equipo que te ayuda, que sales de tu comodidad, y te sientes vivo y muy feliz. Cuando terminas en el escenario, te da satisfacción porque has superado una prueba muy difícil.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Meterme en la piel de El Príncipe Gitano. Primero, porque mido 1,92 metros; segundo, porque soy hijo de sevillano y tenía que hacer flamenco. Había una cosa complicada en la caracterización y en la forma de moverse, no solo en el cantar. Me despierto en mitad de la noche pensando en ello y me quedo trastornado. Vengo del humor como herramienta para escaquearnos, pero aquí no podemos. Te vale una vez, pero no más.

-Pero dicen en el programa que canta bien.

-Pues eso es un problema porque cuando no cantas bien, pues te defiendes. En el primer programa te dicen qué bien cantas y te vienes arriba. No solo es cantar, sino hacer la imitación. Se pasa muy bien, pero mal. Es como cualquier entrenamiento durísimo pero el músculo físico y mental sufre.

Primeras impresiones

-¿Qué pensó cuando le ofrecieron participar?

-Me llamaron para hacer el casting, aunque ya intentaron alguna vez que fuera como invitado pero como soy un pringado, y trabajo mucho, nunca se dio. Fui a hacer el casting y dije que no me cogerían. Me puse a cantar, les vi sonreír y me relajé tanto que empecé a hacer el imbécil, y ahí la cagué (risas). Les gustó y estoy metido en esto. Con 'Tu cara me suena' he tenido una epifanía. He cambiado mi concepción porque te das cuenta de que como artista se te da bien una cosa y te dedicas a defenderla, pero en este programa me he tenido que reinventar y redescubrir. A raíz de la pandemia descubrí también que lo que hacía tenía un sentido para la gente que lo está viendo. Eres consciente de que lo que tú haces está haciendo sentir un poco mejor al público. Me importa menos mi ego, aunque es verdad que es inevitable, y más trabajar en equipo para que el programa funcione y la gente se lo pase bien en casa.

-¿A quién le gustaría imitar?

-Me presenté al casting con Elvis Presley, Miguel Bosé, Jarabe de Palo y Raphael. Los llevaba preparados. Y a Bertín Osborne me encantaría imitarlo. Lo propuse.

-¿Cómo ha llevado las caracterizaciones y el maquillaje para las imitaciones?

-No hay mucho que añadir. En mi caso, soy arcilla. Soy un lienzo en blanco (risas). Es un tostón. El látex y los añadidos me ponen de los nervios, y mira que estoy acostumbrado. Aunque es verdad que en las horas que estás en maquillaje pues vas cantando y contando chistes, y se hace más ameno.

-¿Le ha costado renunciar a la barba?

-Mucho. Llevaba 17 años sin afeitarme la barba. La última vez fue por el programa de José Mota en el que tenía que hacer a muchos personajes. Desde entonces estaba la barba ahí. Cuando me vi, te prometo que me dio como un mareo. Esa noche me desperté en el hotel y fui al baño. Me miré en el espejo y me asusté. Tampoco es que haya sido muy guapo, pero pierdo más puntos. La barba es el maquillaje de los calvos. Mi madre, que es muy honesta, me intenta animar y me dice que está bien. La barba era también una marca de artista y cuando me ve el público piensa: 'Pero si había pagado por Goyo Jiménez, qué hace en el escenario Felisuco'.